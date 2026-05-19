Blackstone i Google zajedno ulažu do 25 mlrd. USD u AI cloud

Google i Blackstone pokrenut će zajedničko ulaganje u umjetnu inteligenciju u računalnom oblaku s ciljem kapitaliziranja na rastućoj potražnji za uslugama umjetne inteligencije i računalstva. Blackstone će uložiti početnih pet milijardi američkih dolara kako bi pomogao u pokretanju 500 megavata kapaciteta podatkovnih centara 2027. godine, s daljnjim planiranjem širenja tijekom vremena.



Namjeravaju osigurait kapacitet podatkovnih centara zajedno s Googleovim prilagođenim AI čipovima Tensor Processing Units (TPU) putem modela računanja kao usluge. Ukupna vrijednost ulaganja mogla bi doseći 25 mlrd. USD.



Blackstone je imenovao Benjamina Slossa, dugogodišnjeg Googleovog direktora, glavnim izvršnim direktorom novog poduzeća. Thomas Kurian, glavni izvršni direktor Google Clouda, očekuje kako će pothvat pomoći u rješavanju rastuće potražnje za TPU-ovima, nudeći organizacijama dodatne načine pristupa računalnim kapacitetima.



Blackstone je povećao ulaganja u infrastrukturu povezanu s umjetnom inteligencijom, uključujući podatkovne centre, proizvodnju energije i prijenosnu imovinu. Procvat umjetne inteligencije potiče operatere na osiguravanje dugoročnih ugovora o opskrbi energijom.



Novo partnerstvo odražava rastuću potražnju za infrastrukturom umjetne inteligencije i potrebu za velikim ulaganjem kapitala. Očekuje se kaka će potrošnja velikih tehnoloških tvrtki na AI infrastrukturu, uključujući podatkovne centre, premašiti 700 mlrd. USD u 2026. godini.