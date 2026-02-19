Bill Gates se nije pojavio na AI Impact Summitu, moguće zbog Epsteina

Do odustajanja je došlo nakon što je pojačana istraga o Gatesovim vezama s pokojnim financijerom i seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom.

Mreža četvrtak, 19. veljače 2026. u 17:31
Bill Gates i indijski premijer Narendra Modi 📷 Ured indijskog premijera (Wikipedia)
Bill Gates i indijski premijer Narendra Modi Ured indijskog premijera (Wikipedia)

Bill Gates povukao se s indijske konferencije AI Impact Summit nekoliko sati prije nego što je trebao nastupiti kao jedan od glavnih govornika. Do odustajanja je došlo nakon što je pojačana istraga o Gatesovim vezama s pokojnim financijerom i seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom

Šestodnevni događaj ipak je zabilježio više od 200 milijardi američkih dolara investicijskih obećanja za infrastrukturu umjetne inteligencije u Indiji, uključujući plan od 110 mlrd. USD koji je najavio Reliance Industries. Indijska grupacija Tata također je potpisala partnerski ugovor s OpenAI-em.

Zaklada Gates je objavila kako milijarder neće održati svoj govor "kako bi se osiguralo da fokus ostane na ključnim prioritetima summita umjetne inteligencije". Još prije nekoliko dana odbacili su glasine o odustajanju i inzistirali kako će sudjelovati. Umjesto njega, govorio je glavni strateški direktor zaklade i šef za Afriku i Indiju Ankur Vora.

Prije Gatesa sudjelovanje na prvom velikom AI forumu na globalnom jugu je otkazao i prvi čovjek Nvidije Jensen Huang. Izložbene dvorane summita zatvorene su za javnost u četvrtak, što je bijes među tvrtkama sudionicama koje su postavile štandove i paviljone. Prostor za održavanje događaja bio je uglavnom pust nakon tri dana velikih gužvi na događaju.

Policija je više puta zatvarala ceste kako bi dala prednost kretanju VIP osoba na summitu, stvarajući kaos u New Delhiju, gradu od 20 milijuna stanovnika. Indijsko sveučilište Galgotias moralo je napustiti svoj štand nakon što je član osoblja predstavio komercijalno dostupnog robotskog psa proizvedenog u Kini kao vlastitu kreaciju.
 

