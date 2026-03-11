Anthropic tuži Pentagon zbog nezakonite kampanje odmazde

Anthropic tuži administraciju američkog predsjednika Donalda Trumpa zbog "nezakonite kampanje odmazde" nakon što su odbili dopustiti neograničenu vojnu upotrebu svoje tehnologije. Tvrtka je od saveznih sudova zatražila poništavanje odluke Pentagona prema kojoj je označena kao rizik u lancu opskrbe. Također nastoji poništiti Trumpovu naredbu kojom se saveznim zaposlenicima nalaže prestanak korištenja njenog robota za brbljanje temeljenog na umjetnoj inteligenciji Claudea.



Anthropic je podnio dvije odvojene tužbe, jednu na saveznom sudu u Kaliforniji, a drugu na saveznom žalbenom sudu u Washingtonu, D.C. Svaka osporava različite aspekte vladinih postupaka. U tužbama su naveli kako je riječ o nezakonitim akcijama bez presedana, neustavnim jer su usmjerene na kažnjavanje tvrtke zbog slobode prava na izražavanje.



Osim Pentagona, imenovali su i druge savezne agencije, uključujući Ministarstvo financija i State Department. Pozvali su se na zaštitu koju im nudi prvi amandman američkog Ustava i pravični postupak. Ne žele odustati od zaštite nacionalne sigurnosti, ali žele zaštititi i svoje poslovanje, kupce i partnere. Upozorili su kako Claude nikad nije testiran za autonomno ratovanje i masovno praćenje Amerikanaca, pa ne vjeruju kako bi mogao pouzdano ili sigurno funkcionirati u te svrhe.



Većina od 14 milijardi američkih dolara, koliko Anthropic očekuje prihoda tijekom ove godine, trebalo bi doći od tvrtki i vladinih agencija koje koriste Claudea za računalno kodiranje i druge zadatke. Više od 500 kupaca plaća Anthropicu ukupno najmanje milijun USD godišnje za Claudea, prema nedavnoj najavi ulaganja koja je tvrtku procijenila na 380 milijardi USD.



Otvorenu podršku Anthropicu izrazilo je više zaposlenika Googlea i OpenAI-a, a broj preuzimanja Claudea drastično je porastao.