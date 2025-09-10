Anthropic stvara fond za odštete piscima i drugim autorima

Navodno je riječ o "najvećem uspješnom zahtjevu za naknadu za autorskih prava ikada u SAD-u", koji će "postaviti presedan prema kojem se plaća za korištenje navodnih piratskih web stranica“.

Anthropic je pristao stvoriti fond vrijedan 1,5 milijardi američkih dolara koji će koristiti za naknadu autorima čija je djela koristila za obuku svojih modela bez traženja ili dobivanja dopuštenja.

Vijest o nagodbi pojavila se u podnesku kojeg su podnijeli Andrea Bartz, Charles Graeber i Kirk Wallace Johnson. Anthropic je priznao kako je kupio milijune fizičkih knjiga, a zatim ih digitalizirao. Tvrtka je također preuzela milijune piratskih knjiga s Library Genesisa i Pirate Library Mirrora.

Prema nagodbi, Anthropic će stvoriti fond koji svaku piratsku knjigu koju je koristio za obuku procjenjuje na 3000 USD. Ta je tvrtka također pristala uništiti piratska djela.

"najvećem uspješnom zahtjevu za naknadu za autorskih prava ikada u SAD-u", koji će "postaviti presedan prema kojem se plaća za korištenje navodnih piratskih web stranica“. Nagodba bi mogla biti važna i u sporu Anthropica s Redditom zbog prikupljanja njihovog sadržaja za obuku.