Anthropic optužuje kineske AI jednoroge za krađu

Anthropic je optužio tri istaknuta kineska laboratorija za umjetnu inteligenciju za krađu mogućnosti njihovog modela Claude. Tvrde kako to može ugroziti za nacionalnu sigurnost.



Kineski jednorozi DeepSeek, Minimax i Moonshot AI stvorili su preko 24 tisuće lažnih korisničkih računa i obučili svoje modele koristeći preko 16 milijuna razmjena s Claudeom u procesu poznatom kao destilacija, tvrdi Anthropic. To je inače uobičajena metoda obuke.



Eksperimentalni laboratoriji često destiliraju vlastite modele kako bi napravili jeftinije verzije za kupce. No većina vodećih pružatelja vlasničkih AI modela, uključujući Anthropic, izričito zabranjuje takve prakse. Claude nije dostupan u Kini.



OpenAI je ranije ovog mjeseca iznio slične tvrdnje kako DeepSeek i druge kineske AI tvrtke ilegalno destiliraju njihove modele ChatGPT.



Anthropic je upozorio kako nezakonito destiliranim modelima mogu nedostajati sigurnosne ograde te bi mogli stvoriti nacionalne sigurnosne rizike ako će biti korišteni za, primjerice, kibernetički kriminal i biološko oružje. Također bi mogli omogućiti ofenzivne kibernetičke operacije, kampanje dezinformacija i masovni nadzor.