Anthropic i Pentagon u svađi oko primjene AI-a u vojne svrhe

Anthropic i Pentagon se navodno prepiru oko korištenja velikog jezičnog modela Claude. Pentagon vrši pritisak kako bi ishodio dozvolu za korištenje njihove tehnologije za "sve zakonite svrhe". U Anthropicu nisu baš spremni na to.



Sličan zahtjev postavljen je navodno i OpenAI-u, Googleu i xAI-u. Neimenovani izvori bliski administraciji američkog predsjednika Donalda Trumpa tvrdi kako je jedna od tih tvrtki pristala na to, dok su druge dvije navodno pokazale određenu fleksibilnost. Anthropic se navodno najviše opirao. Pentagon zauzvrat prijeti ukidanjem ugovora vrijednog 200 milijuna američkih dolara ako ne dobije ono što traži.



Claude je navodno korišten u operaciji američke vojske za hvatanje tadašnjeg venezuelanskog predsjednika Nicolása Madura.U Anthropicu tvrde kako predmet pregovora nisu bile konkretne operacije, već specifičan skup pitanja o politici korištenja, poglavito ograničenja oko potpuno autonomnog oružja i masovnog nadzora na području SAD-a.