Anthropic će platiti 1,5 mlrd. USD za milijune piratiziranih knjiga

Sud nije kaznio korištenje knjiga za obuku umjetne inteligencije. Pojedini autori i izdavači odustali su od nagodbe i podnijeli su odvojene tužbe protiv Anthropica koje su još u tijeku.

Mreža srijeda, 22. srpnja 2026. u 05:42
📷 Brett Wharton (Unsplash)
Brett Wharton (Unsplash)

Savezni sud u San Franciscu (SAD) odobrio je nagodbu tvrtke za umjetnu inteligenciju Anthropic vrijednu 1,5 milijardi američkih dolara u kolektivnoj tužbi koju je podnijela skupina autora zbog zlorabe njihovih knjiga za obuku AI chatbota Claudea.

Američka okružna sutkinja Araceli Martinez-Olguin dala je konačno odobrenje najveće poznate nagodbe u slučaju vezanom uz autorskih prava u Sjedinjenim državama. Sada umirovljeni sudac William Alsup izvorno je odobrio nagodbu prošlog rujna.

Ovaj slučaj jedan je od desetaka koje su vlasnici autorskih prava, uključujući autore i novinske kuće, pokrenuli protiv tehnoloških tvrtki zbog obuke njihovih velikih jezičnih modela. Prvi je veliki američki spor u kojem je postignuta nagodba.

Iz Anthropica su poručili kako su zadovoljni što je više od 91 posto autora i izdavača obuhvaćenih nagodbom zatražilo svoj dio isplate. Podsjetili su kako je sudska odluka iz 2025. godine obuku umjetne inteligencije na knjigama prihvatila kao poštenu upotrebu prema akutalnom zakonu o autorskim pravima. Ipak, veseli ih okončanje ovog slučaja. 

Predstavnici tužitelja nagodbu su nazvali povijesnom. Pisci su tužili Anthropic 2024., tvrdeći kako je tvrtka koristila piratske verzije njihovih knjiga bez dopuštenja kako bi naučila Claudea kako reagirati na ljudske upute.

Sudac Alsup je prošlog lipnja presudio kako je Anthropic pošteno koristio autorov rad za obuku Claudea, ali je utvrdio kako je tvrtka prekršila njihova prava spremivši više od sedam milijuna piratskih knjiga u "središnju knjižnicu" koja ne bi nužno bila korištena za obuku umjetne inteligencije.

Suđenje je trebalo započeti prošlog prosinca kako bi se utvrdilo koliko Anthropic duguje za navodno piratstvo, s potencijalnom štetom koja se mjeri u stotinama milijardi dolara.

Nagodba je izazvala prigovore pojedinih autora, koji su tvrdili kako nije dovoljno velika, kako je previše kompenzirala odvjetnike tužitelja ili pogrešno isključila pojedine nositelje autorskih prava.

Sutkinja Martinez-Olguin je u svojoj presudi odbacila te prigovore. Smatra kako pritužbe na veličinu nagodbe "nisu utemeljene na realnoj procjeni ukupnih rizika i nagrada suđenja" te je odvjetnicima dodijelila više od 101 milijun USD od 187,5 mil. USD, koliko su tražili za naknade.

Pojedini autori i izdavači odustali su od nagodbe i podnijeli su odvojene tužbe protiv Anthropica koje su još u tijeku.

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