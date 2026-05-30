AI zamjenjuje manje rutinskog posla nego što se očekivalo

Najveća primjena umjetne inteligencije na radnom mjestu nije pisanje e-poruka ni generiranje slika, nego pomaganje ljudima u donošenju odluka

Mreža subota, 30. svibnja 2026. u 07:05

Prema Microsoftovu izvješću Work Trend Index, donošenje odluka čini 28% aktivnosti umjetne inteligencije na radnom mjestu u više od 100.000 Microsoft 365 Copilot chatova analiziranih globalno tijekom veljače 2026. godine.

Nalazi pokazuju da se umjetna inteligencija na radnom mjestu razvija izvan okvira jednostavnih zadataka produktivnosti. Umjesto da služi prvenstveno kao alat za automatizaciju, sve se više koristi za analizu informacija, procjenu opcija i podršku ljudskoj prosudbi.

Takva promjena dovodi u pitanje jednu od najvećih pretpostavki o prihvaćanju umjetne inteligencije – da će repetitivni administrativni poslovi dominirati njezinom primjenom u uredima.

Samo donošenje odluka čini veći udio aktivnosti umjetne inteligencije na radnom mjestu nego mnogi tradicionalni uredski zadaci zajedno, uključujući dokumentaciju, raspoređivanje i administrativne poslove.

To je suprotno mnogim ranim predviđanjima o prihvaćanju umjetne inteligencije. Početne zabrinutosti uglavnom su bile usmjerene na automatizaciju repetitivnih uredskih zadataka, no radnici umjetnu inteligenciju sve više koriste za aktivnosti više razine – analizu informacija, vaganje kompromisa i brže donošenje odluka.

Istovremeno, poslovi koji se temelje na komunikaciji ostaju relativno ograničeni u usporedbi s drugim primjenama. Zadaci poput savjetovanja drugih, rješavanja sukoba, podučavanja i javnog angažmana zajedno čine tek mali udio ukupne upotrebe umjetne inteligencije.

Podaci sugeriraju da umjetna inteligencija najbolje funkcionira u zadacima strukturiranog razmišljanja, dok poslovi temeljeni na međuljudskim odnosima ostaju izrazito ljudski.

Iako se umjetna inteligencija sve više koristi za donošenje odluka i analizu, tradicionalni zadaci produktivnosti i dalje čine važan dio svakodnevne upotrebe.

Dokumentacija čini 12% aktivnosti umjetne inteligencije na radnom mjestu, dok pronalaženje informacija čini dodatnih 13%.

To pokazuje koliko se brzo alati umjetne inteligencije ugrađuju u svakodnevne uredske tijekove rada – od sažimanja sastanaka i izrade izvješća do istraživanja informacija i organiziranja internog znanja.

Za mnoge radnike umjetna inteligencija više nije specijalizirani alat. Sve više postaje sastavni dio svakodnevnog radnog dana.

Prvi val umjetne inteligencije na radnom mjestu uglavnom je bio usmjeren na generiranje sadržaja poput e-poruka, sažetaka sastanaka i dokumenata. Danas se tehnologija sve više koristi za nešto šire – pomaganje ljudima u promišljanju odluka.

Ako se takvi trendovi nastave, radno mjesto budućnosti moglo bi se manje oslanjati na umjetnu inteligenciju za potpunu automatizaciju poslova, a više na njezinu sposobnost poboljšavanja načina na koji ljudi svakodnevno razmišljaju, analiziraju i donose odluke.

