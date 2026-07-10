AI chatbot s najvećim rastom tržišnog udjela po zemljama

Iako ChatGPT i dalje ostaje najpopularniji AI chatbot u svijetu te je vodeći u 192 zemlje, čini se da njegova dominacija postupno slabi

Nova analiza platforme Searchable, specijalizirane za vidljivost u području umjetne inteligencije, pokazuje da je udio ChatGPT-a u prometu koji AI alati usmjeravaju prema otvorenom webu tijekom protekle godine pao u 172 od ukupno 198 analiziranih zemalja – s približno 78 na 71 posto.

Istodobno je Anthropicov Claude privukao veliku pozornost tijekom protekle godine, no najveći globalni rast ostvario je Googleov Gemini. Taj je chatbot zabilježio najveći porast tržišnog udjela u čak 143 zemlje, više nego svi njegovi konkurenti zajedno.

Za postojeće i nove korisnike AI chatbotova ti podaci pokazuju da se tržište postupno diversificira te da korisnici sve više prihvaćaju širi izbor velikih jezičnih modela (LLM). Microsoft je ranije ove godine procijenio da AI alate poput ChatGPT-a koristi 24,7 posto radno sposobnog stanovništva u razvijenim zemljama globalnog sjevera te 14,1 posto stanovništva u zemljama globalnog juga. Kako se njihova primjena nastavlja širiti, očekuje se i daljnje jačanje konkurencije među LLM-ovima.

Za tvrtke takav razvoj tržišta znači da će morati posvetiti još veću pozornost načinu na koji su njihov brend i ugled predstavljeni u različitim AI modelima. Prema istraživanju tvrtke 6sense, provedenom među 4.000 B2B kupaca, čak 94 posto ispitanika koristi LLM-ove kao dio procesa donošenja odluka o kupnji. Budući da svaki model drukčije vrednuje i rangira izvore informacija, način na koji će se neka tvrtka prikazivati u odgovorima razlikovat će se ovisno o modelu, kako po istaknutosti, tako i po učestalosti pojavljivanja.