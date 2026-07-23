AI će preuzeti četvrtinu poslova u IT infrastrukturi i operacijama

U izvješću Hype Cycle for AI in IT Operations za 2026. godinu Gartner očekuje kako ćemo se susresti s problemima prije nego što se automatizacija pokretana umjetnom inteligencijom isplati. "Mnogi narativi o umjetnoj inteligenciji za IT operacije obećavaju konsolidaciju alata. Agenti će ispitivati ​​više sustava, razmišljati u različitim silosima i smanjiti ovisnost o specijaliziranim alatima", prognozirali su.



Najmanje nekoliko godina morat ćemo se boriti s više slojeva, više kontrolnih točaka i specijaliziranijim mogućnostima promatranja, orkestracije i upravljanja. Problemi će se smanjiti kada buduća konsolidacija tržišta i dobavljača smanji ukupni otisak alata.

Veliko restrukturiranje u 2030.

Gartner sugerira kako pretpostavke strateškog planiranja operativnih timova uključuju povećanu vjerojatnost za ulogu umjetne inteligencije u prekidu rada. "Do 2028. godine 40 posto organizacija koje se bave infrastrukturom i operacijama koje koriste agentske alate u velikim razmjerima u proizvodnji doživjet će poremećaj usluga kritičnih za poslovanje, u odnosu na manje od posto posto organizacija u 2026.", navedeno je u dokumentu.



Također su prognozirali kako će do 2029. 60 posto poduzeća implementirati agentski umjetnu inteligenciju kao dio operacija IT infrastrukture. Danas je taj udio manji od deset posto.



Iste godine, samo 20 posto radnji koje predlaže umjetna inteligencija dogodit će se nakon odobrenja čovjeka u petlji, u odnosu na 80 posto u 2025. Ta promjena dogodit će se zbog povećane upotrebe "determinističkih zaštitnih ograda" - pravila utemeljenih na politikama koja određuju što umjetna inteligencija smije raditi.

Tijekom 2030. šefovi će restrukturirati polovicu svih infrastrukturnih i operativnih timova nakon što ulože u agente za rješavanje složenih upravljačkih zadataka. Iste godine, oni od vas koji još rade na terenu koristit će umjetnu inteligenciju za svaki zadatak koji ljudi obavljaju.



"75 posto će obavljati ljudi obogaćeni umjetnom inteligencijom, a 25 posto će obavljati umjetna inteligencija samostalno", predviđaju u Gartneru.



Očekuju kako će ove tehnologije sazrijeti u sljedećih nekoliko godina:

generativni AI i "izvorni" dobavljači koji grade IT operativne alate GenAI, umjesto dodavanja postojećim alatima

genAI virtualni asistenti koji nude konverzacijska sučelja koja korisnici mogu koristiti za samostalno rješavanje problema, što se događa kada se asistenti povežu s agentima kako bi pokrenuli ispravke

generativni CloudOps proširen umjetnom inteligencijom koji analiziraju zapisnike, metrike, tragove, konfiguraciju i događaje promjena te ih koriste za stvaranje skripti ili predložaka infrastrukture kao koda za automatizaciju budućeg održavanja oblaka.

autonomno upravljanje krajnjim točkama koje automatski konfigurira strojeve sa softverom kako bi odgovarali korisničkim profilima i obrađuje zakrpe (što pomaže IT timovima da prate povećani broj softverskih ispravaka koje stvara umjetna inteligencija)

mrežni alati za umjetnu inteligenciju i automatizaciju koji prate mreže i mogu preporučiti poboljšanja konfiguracije kako bi se povećala otpornost. Davatelji usluga su izravni korisnici, a ostali uživati ​​u poboljšanjima performansi u budućnosti.

mrežni alat za umjetnu inteligenciju i automatizaciju, tj. konverzacijska sučelja za mrežnu opremu.

Četiri najutjecajnija alata

Prema Gartnerovoj ocjeni, četiri alata koja će vjerojatno dosegnuti zrelost u sljedeće dvije do pet godina – Agentic AI Observability, Agentic NetOps, Augmented FinOps i Multiagent Systems - vjerojatno će biti najutjecajniji.



Agentic AI Observability je tehnologija koja promatra AI agente i izvještava kada krenu po zlu, što takve alate čini nužnim za one koji žele pravilno upravljati umjetnom inteligencijom i pratiti troškove umjetne inteligencije.



Agentic NetOps automatizira zadatke upravljanja mrežom.



Multiagent Systems - više agenata koji rade zajedno kako bi ostvarili zadatak.



Augmented FinOps koristi umjetnu inteligenciju kako bi ponudio algoritamski vođeno planiranje proračuna i financijskih operacija u oblaku.