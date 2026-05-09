AI aplikacije probile se među najpreuzimanije

Istovremeno podaci o korištenju otkrivaju prve znakove zasićenja među dijelom korisnika. Prema podacima koje je objavila platforma za mobilnu analitiku Appfigures, čak tri AI asistenta – ChatGPT, Gemini i Claude – ušla su među deset najpreuzimanijih aplikacija na svijetu, računajući zajedno Appleov App Store i Google Play. ChatGPT je predvodio ljestvicu s procijenjenih 53 milijuna preuzimanja, ispred TikToka i Instagrama. Gemini se smjestio među prvih pet, dok je Claude zauzeo deveto mjesto.

Ukupno gledano, deset najpopularnijih aplikacija u travnju zabilježilo je 307 milijuna preuzimanja, što je pad u odnosu na 327 milijuna iz ožujka. Međutim, taj pad ne signalizira slabost tržišta, već promjenu strukture – AI aplikacije sve više ulaze na listu koju tradicionalno dominiraju društvene mreže i komunikacijske platforme. Na Appleovom App Storeu situacija je još izraženija: ChatGPT, Gemini i Claude zauzeli su prva tri mjesta po broju preuzimanja.

Korisnici

S druge strane, podaci Apptopije, fokusirani na američko tržište, pokazuju nijansiraniju sliku kada je riječ o stvarnom korištenju. Broj dnevno aktivnih korisnika generativnih AI chatbotova pao je za 1,5 posto u travnju u odnosu na ožujak, iako je i dalje bio 3,8 posto viši nego u veljači.

U istom razdoblju mijenjali su se i tržišni udjeli. Gemini se stabilizirao na oko 25 posto, dok je ChatGPT zabilježio pad s 45,3 posto u siječnju na 38,1 posto u travnju. Najveći relativni rast ostvario je Claude, koji je skočio s 1,5 na 13,1 posto udjela u samo četiri mjeseca.

Analiza korisničkog ponašanja otkriva još jednu ključnu dinamiku: polarizaciju baze korisnika. Udio onih koji aplikacije koriste intenzivno porastao je s 6,8 posto u prosincu 2025. na 8,5 posto u travnju 2026. godine, dok je oko 68 posto tih korisnika zadržalo visoku razinu aktivnosti i u sljedećem mjesecu. Nasuprot tome, korisnici niže frekvencije pokazuju slabo zadržavanje – otprilike polovica ih odustaje svakog mjeseca.

Zanimljivo, između 24 i 25 posto korisnika koji prestanu koristiti AI aplikacije kasnije se vraća, no s manjim intenzitetom korištenja. To sugerira da interes nije nestao, ali da početni entuzijazam splašnjava i prelazi u povremeniju upotrebu.

Prihodi

Financijski rezultati dodatno kompliciraju sliku. TikTok je i dalje najprofitabilnija aplikacija globalno, s procijenjenih 303 milijuna dolara neto prihoda u travnju, dok je ChatGPT na drugom mjestu s 211 milijuna dolara. Ukupni prihod deset vodećih aplikacija iznosio je 1,3 milijarde dolara, što je pad u odnosu na 1,5 milijardi iz ožujka.

Zaključno, travanj je potvrdio snažan prodor AI aplikacija u mainstream mobilnog tržišta. No, iza impresivnih brojki preuzimanja krije se kompleksnija realnost: rast nije ravnomjeran, a dugoročna vrijednost ovisit će o sposobnosti zadržavanja korisnika, a ne samo o inicijalnom interesu.