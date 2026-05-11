Agentski pristup umjetne inteligencije donosi rezultate u pravu

Od pravnih istraživanja i pregleda dokumenata do pripreme predmeta i administrativnih operacija, AI je već prisutna. No, ključno pitanje više nije hoće li AI utjecati na pravni rad, već hoće li doista poboljšati način na koji se taj posao obavlja. Mnogi se slažu: odvjetnicima ne treba više pompe oko umjetne inteligencije, već agentska AI koja zapravo pomiče posao naprijed.

Izazovi integracije

Uspješnost u pravnoj praksi ne mjeri se količinom implementirane tehnologije, već učinkovitošću kojom se posao obavlja. Dodavanje novih alata ne jamči bolje rezultate. Izazov leži u osiguravanju da AI djeluje unutar postojećih tijekova rada, smanjujući trenje i omogućujući dosljednije izvršenje. Tržište pravne AI prepuno je samostalnih rješenja koja obećavaju brza rješenja za uske probleme, no često se bore s integracijom.

Izvješće o stanju umjetne inteligencije u pravnom sektoru za 2025. godinu tvrtke Litify pokazuje da, iako je prihvaćanje AI doseglo 78%, korištenje značajno pada kod naprednijih, agentskih slučajeva upotrebe. To uključuje trijažu slučajeva, dodjeljivanje osoblja, komunikaciju s klijentima ili identificiranje nedostajućih dokumenata. Razlog tome je što se UI često kupuje kao zaseban alat, izvan sustava koje odvjetnici već koriste, što otežava njezino uključivanje u svakodnevne operacije.

Najveća prepreka nije nužno sposobnost same AI, već nedostatak konteksta i integracije. Alat ne može značajno pomoći ako ne može djelovati unutar cijelog tijeka rada, pristupiti punom kontekstu predmeta – podacima, dokumentima i procesima – kako bi proaktivno otkrio sljedeći korak ili uvid. Stoga, odvjetnički uredi trebaju biti skeptični prema AI koja izgleda impresivno sama po sebi, ali postoji izvan stvarnog tijeka rada. Korisniji pristup je ugraditi AI izravno u platforme i tijekove rada na koje se pravni timovi već oslanjaju, omogućujući joj autonomni rad u pozadini.

Gdje koristi AI, a gdje ne

Kada se pravilno koristi, AI može značajno podržati pravni rad. Može sažeti velike količine dokumenata, identificirati obrasce u zapisima, označiti nedostajuće datoteke ili informacije. Najučinkovitija rješenja orkestriraju procese, ističući uvide i sljedeće korake izravno unutar platformi koje odvjetnici već koriste, umjesto da zahtijevaju interakciju sa zasebnim AI alatom.

Primjerice, AI može organizirati medicinski karton od tisuću stranica u kronologiju, identificirati susrete bez odgovarajućih računa, sastaviti zahtjev za zapis i poslati ga e-poštom. Također može djelovati kao inteligentni asistent za evidenciju vremena, automatski bilježeći digitalne aktivnosti, pregledavajući smjernice specifične za klijenta i pretvarajući naplative zadatke u zapise vremena spremne za pregled.

Međutim, prava prednost dolazi od spajanja tih sposobnosti s ljudskom prosudbom. Cilj AI nikada ne bi trebao biti zamijeniti odvjetnike, već ukloniti trenje iz njihovog posla kako bi se mogli potpunije usredotočiti na dijelove posla koji zahtijevaju prosudbu, nijanse i empatiju. Tu su ljudski odvjetnici nezamjenjivi. Pravni posao nije samo stvaranje informacija; radi se o njihovom pažljivom komuniciranju. Klijentima nisu potrebni samo brži odgovori, već i dobri smjernice, odgovornost i empatija u trenucima koji nose stvarne posljedice.

68 posto anketiranih pravnika učestalo koristi umjetnu inteligenciju litify

Odgovoran pristup AI-ju

Ako se agentska AI nadovezuje na slabu osnovu, može automatizirati neispravne podatke i odluke u velikim razmjerima. Stoga je tvrtkama potrebna snažna operativna osnova prije uvođenja naprednijih mogućnosti AI. Agentski sustavi zahtijevaju potpuni pristup podacima, procesima i kontekstu kako bi učinkovito funkcionirali u svim tijekovima rada. Bez toga ne mogu značajno poboljšati performanse.

Najveća opasnost u pravnoj AI možda nije sama činjenica da alati postoje, već to što je postalo previše lako pristupiti im i usvojiti ih izolirano od šire strategije pravnih operacija. Tvrtka može uložiti mnogo novca u AI, a ipak ne uspjeti poboljšati performanse ako su alati odvojeni od načina na koji se posao zapravo obavlja.

Zato bi pravni timovi trebali s više discipline nego uzbuđenja procjenjivati AI, postavljajući pitanja poput: uklapa li se to u način na koji već radimo, olakšava li proces ili ga komplicira te može li izmjeriti poboljšava li to išta što je važno?

To nisu pitanja protiv AI, već pitanja koja odvajaju eksperimentiranje od prave orkestracije tijeka rada. Budućnost AI u pravu neće biti odlučena time koji alati zvuče najpametnije, već time koje tvrtke zapravo mogu koristiti odgovorno, dosljedno i dobro. Potrebna im je tehnologija koja je usklađena sa stvarnim radom pravnih stručnjaka, podržava bolje donošenje odluka i ulijeva povjerenje korisnošću, a ne novošću.