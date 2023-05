Operateri sve više eksperimentiraju i postavljaju 5G samostalne (stand alone, SA) mreže. Uz potpuno novu, virtualiziranu, temeljenu na mikrouslugama, temeljnu infrastrukturu u cloudu, neke od očekivanih prednosti uvođenja 5G SA tehnologija uključuju brže vrijeme povezivanja (niža latencija), podršku za mnogo veći broj uređaja, programabilne sustave koji omogućuju brže i agilno stvaranje usluga i mrežnih odsječaka, s poboljšanom podrškom za upravljanje ugovorima o razini usluge unutar tih odsječaka, i pojavom tehnologije Voice over New Radio (VoNR). Očekuje se da će uvođenje 5G SA olakšati pojednostavljenje arhitektura, poboljšati sigurnost i smanjiti troškove operaterima. Usto, 5G SA će otvoriti nove usluge i mogućnosti prihoda prilagođene poslovnim, industrijskim i državnim korisnicima.

5G SA mreže mogu se implementirati na više načina: kao zamjena na 5G NSA (non stand alone), kao greenfield investicija ili kao privatna mreža. GSA je u svibnju identificirao 116 operatera u 53 zemlje koje investiraju u 5G SA. To obuhvaća planiranje mreže ili implementaciju mreže u različitim fazama. Od toga su 35 operatera u 24 zemlje pokrenuli komercijalne usluge 5G mreže ili njeno testiranje, dodatno 31 operater je u pripremi za brzo pokretanje 5G SA. Nekoliko organizacija testira privatne 5G mreže.

Prema posljednjim podacima GSA iz prosinca 2022. godine u svijetu su registrirane 1.077 organizacije koje koriste LTE ili 5G privatne mobilne mreže ili imaju za njih odgovarajuće licence. Od toga ih 467 ima 5G privatne mreže a 65 (nešto manje od 14% ukupnog broja) ima 5G SA privatne mreže. To su prije svega proizvođači, akademske organizacije, komercijalni istraživački instituti, građevinske tvrtke, tvrtke za komunikacijske i informatičke usluge, te željezničke i zrakoplovne organizacije.

GSA je na kraju 2022. godine evidentirao ukupno 1.586 dostupnih ili najavljenih uređaja s podrškom za 5G SA, porast od 131,1% u odnosu na kraj 2021. godine kada je takvih uređaja bilo 686. 1.331 uređaj je komercijalno dostupan što je porast od 155% u odnosu na kraj 2021. godine kada ih je bilo 522.

