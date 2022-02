Ukrajina je glavni dobavljač sirovina plinova za proizvodnju poluvodiča, uključujući neon, argon, kripton i ksenon, navodi Trend Force. Naime, Ukrajina opskrbljuje gotovo 70% svjetskih kapaciteta neonskog plina. Iako udio neonskog plina koji se koristi u poluvodičkim procesima nije tako visok kao u drugim industrijama, on je i dalje neizostavan resurs. Ako se opskrba materijala prekine, to će naravno utjecati na industriju. TrendForce navodi da, iako bi ukrajinsko-ruski sukob mogao utjecati na regionalnu opskrbu inertnim plinom, tvornice poluvodiča i dobavljači plina imaju zalihe te još uvijek postoje izvori iz drugih regija. Dakle, prekidi proizvodnih linija plina u Ukrajini ne bi zaustaviti proizvodnju poluvodiča osim možda na kraće razdoblje. Međutim, smanjenje opskrbe plinom iz Ukrajine bi dovelo do viših cijena što može povećati troškove proizvodnje poluvodiča.

Inertni plinovi se prvenstveno koriste u procesima poluvodičke litografije.

