Prije ruske agresije na Ukrajinu očekivanja su bila da će tržište elektroničkog plina 2022. godine premašiti 7 milijardi američkih dolara s rastom od 8 posto. Agresija Rusije na Ukrajinu izaziva rastuću zabrinutost u vezi s dostupnošću plinova kao što su neon, helij i drugi plinovi ključni za proizvodnju poluvodiča diljem svijeta.

Podaci savjetodavne tvrtke za elektroničke materijale iz San Diega Techcet pokazuju da dva glavna ukrajinska dobavljača neonskog plina, Ingas iz Mariupola i Cryoin iz Odese osiguravaju 45% do 54% svjetskog neonskog plina za poluvodiče. Predstavnici Ingasa i Cryoina rekli su da su obje tvrtke zatvorile poslovanje zbog uništenja kritične infrastrukture.

Prije ruske agresije Ingas je proizvodio 15.000 do 2 komada mjesečno za kupce u Tajvanu, Kini, Južnoj Koreji, Sjedinjenim Američkim Državama i Njemačkoj. Oko 75% od 10.000 kubičnih metara neonskog plina odlazi na industriju čipova. Cryoin je proizvodio mjesečno otprilike 10.000 do 15.000 kubičnih metara neonskog plina. Cryoin je premda za sada nije pod direktnim vojnim napadima zaustavio rad kako bi zaštitio sigurnost svojih zaposlenika 24. veljače. Tvrtka neće moći ispuniti svoje narudžbe za 13.000 kubičnih metara neonskog plina u ožujku ako se ruska agresija ne zaustavi. Nastavak ratnih djelovanja zasigurno bi doveo do uništenja proizvodne opreme kako se dogodilo u Mariupolu.

Inače, zbog epidemije korona virusa cijena neonskog plina sada je 500% viša nego u prosincu prošle 2021. godine. Štoviše, u odnosu na 2014. neonski plin je poskupio 600%. Takav rast cijena izazvao je ozbiljne probleme u globalnoj proizvodnji čipova. Techcet procjenjuje da je globalna potrošnja neonskog plina za proizvodnju čipova prošle godine bila oko 540 tona. Neonski plin je neophodan za lasere koji se koriste u proizvodnji čipova.

Analitičar Centra za financijska istraživanja i analize (CFRA) Angelo Zino upozorio je: „Ako se zalihe potroše do travnja i proizvođači čipova nemaju zaključane narudžbe u drugim regijama svijeta, to vjerojatno znači daljnje ograničenja za širi lanac opskrbe i nemogućnost proizvodnje krajnjeg proizvoda za mnoge ključne kupce.”

Proizvodnja neona mogla bi se pokrenuti u drugim dijelovima svijeta ali to nije lak posao niti nešto što se može uraditi na brzinu. Prema različitim procjenama, za povećanje nove proizvodnje treba devet mjeseci do dvije godine.

