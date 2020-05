Otkako od kuće rade gotovo svi oni čiji posao ne ovisi isključivo o uredu, na Internetu se moglo pronaći bezbroj savjeta kako to što bezbolnije činiti, odnosno spriječiti da vam se posao i privatni život stope jedan s drugim. Dogodi li se to, izgubit ćete i motivaciju za posao i osjećaj uživanja u slobodnom vremenu, pa su stoga mnogi, od astronauta izoliranih na Međunarodnoj svemirskoj postaji, preko psihologa, pa do (u radu od kuće iskusnih) freelancera savjetovali neke od sljedećih “trikova” za lakšu prilagodbu.

Plan, raspored i distanca

Prije svega potrebno je odrediti “radno vrijeme” i stvoriti si koliko-toliko fiksni raspored kako rada, tako i pauza te vremena za sebe i obitelj. Nadalje, posao je potrebno mentalno i fizički odvojiti od okruženja u kojem se osjećate “doma”. To se može učiniti odvajanjem posebnog prostora za rad, dok su neki savjetovali čak i dnevni ritual “putovanja na posao”. On bi se sastojao od toga da se ustanete nešto ranije, u potpunosti odjenete i pripremite za radni dan, te se tako dovedete u mentalno stanje u kakvom biste bili i na radnom mjestu.

Za one koji kod kuće nisu sami, od ključne će važnosti biti i pravila i dogovori koje će ostvariti s ukućanima o poštivanju rasporeda i radne etike – barem za vrijeme radnog vremena.

Ništa bez tehnike

Kako bi se doma osjećali sigurno i ugodno, potrebno je stvoriti i digitalno poslovno okruženje. Korištenje VPN-a, pametan odabir alata za komunikaciju i suradnju, te ostalih programskih rješenja koja nude siguran i nesmetan okvir za rad ključan je čimbenik uspjeha ako vaša tvrtka planira rad od kuće prihvatiti na dugi rok. Facebook, primjerice, već najavljuje da će njihovi radnici kod kuće ostati do kraja godine, a Twitterovi bi u tom režimu mogli ostati – zauvijek. Rad od doma je “novo normalno”, i na njega ćemo se gotovo svi morati naviknuti.

Radnici koji su kod kuće mogu biti produktivniji ako se nalaze u konzistentnom i sigurnom digitalnom okruženju. Sljedećeg tjedna upravo na ovu temu Dell organizira webinar namijenjen onima koji rade na daljinu. Polaznici će čuti na koji način mogu, kroz upotrebu Dellovih tehnologija, poboljšati i pojednostaviti rad od kuće.

Bit će govora o postavljanju profesionalnog ureda uz najnoviji Dell Client Solution Portfolio, o specijaliziranom rješenju Workspace ONE koje je namijenjeno upravo za rad u oblaku, kao i o konfiguracijskim uređajima ove kompanije.

Webinar se održava putem platforme Zoom, 20. svibnja u 15 sati, sudjelovanje je besplatno, a prijaviti se možete na ovom mjestu.

