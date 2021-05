Prema jedanaestom kvartalnom izvješću Europskog opservatorija za 5G (European 5G Observatory) za prvo tromjesečje 2021. godine, krajem ožujka, komercijalne usluge 5G bile su dostupne u 24 zemlje EU-27.

Razina dodjela spektra u pionirskim opsezima još nije postigla ciljeve Akcijskog plana 5G u vezi s dodjelom tri pionirska pojasa u svim državama članicama. Na kraju 2020. godine samo su tri države članice dodijelile spektar u sva tri pionirska pojasa.

Utjecaj pandemije

Pandemija covid-19 umnogome je utjecala na 5G ekosustav. Tijekom zaključavanja, mobilne mreže su se nosile s povećanim prometnim zahtjevima i pokazale su se pouzdanima. Prve 5G mreže raspoređene u Europi imaju samo ograničen broj korisnika, pa još nije bilo problema sa zagušenjima. Tijekom 2020. godine mnoge su aukcije 5G spektra odgođene u Europi zbog pandemije. Međutim, većina tih odgođenih postupaka dražbi konačno se dogodila u posljednjim mjesecima 2020. godine. Srednjoročno i dugoročno kriza će vjerojatno povećati svijest o potrebi digitalnih rješenja, na pr. telezdravstvo, povećani rad na daljinu (koji također zahtijeva veći mrežni kapacitet i brzine), fiksni bežični pristup i mnoge druge funkcije podržane 5G mrežama.

Status uvođenja 5G u Europi i procjena u odnosu na 5G akcijski plan Europske komisija je 14. rujna 2016. pokrenula 5G akcijski plan kako bi potaknula napore EU-a za uvođenje 5G infrastrukture i usluga na jedinstveno digitalno tržište do 2020. godine i osigurala postizanje sveobuhvatne pokrivenosti do 2025. godine. Akcijski plan postavlja jasan putokaz za javna i privatna ulaganja u 5G infrastrukturu u EU. Europski opservatorij 5G u svojim kvartalnim izvješćima daje ažuriranja o ključnim kretanjima na tržištu u EU-27 i nizu drugih relevantnih zemalja, uključujući akcije poduzete od privatnog i javnog sektora, o komercijalizaciji 5G tehnologije. Također predstavlja analizu strateških implikacija 5G akcijskog plana i drugih ciljeva javne politike.

Europska komisija je 9. ožujka 2021. godine postavila ambiciozan europski pristup digitaliziranom gospodarstvu i društvu, koji je predstavljen u Komunikaciji digitalnog kompasa 2030. „Europski put za digitalno desetljeće“ (COM (2021) 118). Predloženi pristup u potpunosti uzima u obzir sve veću stratešku važnost digitalne transformacije i otvara put za sveobuhvatnu investicijsku i regulatornu agendu. U tom pristupu, 5G je ključni element za postizanje jedne od takozvanih “glavnih točaka”, one koja se tiče sigurnih i učinkovitih održivih digitalnih infrastruktura. Europska komisija posebno predlaže povišenje razine ambicija EU-a do 2030. godine kako bi se osiguralo da sva europska kućanstva budu pokrivena gigabitnom mrežom, a sva naseljena područja pokrivena su 5G-om. Također je cilj razmještanje najmanje 10.000 energetski učinkovitih čvorova rubnih oblaka do 2030. godine.

Digitalno desetljeće

U kontekstu komunikacije o digitalnom kompasu, Europska komisija će pregledati ciljeve i radnje 5G akcijskog plana (5GAP) i provesti odgovarajuće konzultacije s dionicima. To će se učiniti s ciljem integriranja novih zahtjeva koji proizlaze iz strategije Digitalnog desetljeća.

Što se tiče komercijalnog razvoja, mnogi su europski mobilni operateri pripremali komercijalnu fazu tijekom 2019. godine, jer su prvi 5G pametni telefoni postali dostupni u drugom ili trećem tromjesečju, a sada su komercijalne usluge već dostupne u velikom broju gradova diljem Europe. Uvođenja su u tijeku, u pravilu stotine do tisuće baznih stanica rade u mnogim europskim gradovima.

Samo u Njemačkoj već postoji više od 10.000 baznih stanica 5G.

Krajem ožujka 2021. godine 24 zemlje EU uživaju 5G usluge (Austrija, Belgija, Bugarska, Hrvatska, Cipar, Češka, Estonija, Danska, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Latvija, Luksemburg, Nizozemska, Poljska, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska), a u nekoliko zemalja postoji više od jednog pružatelja usluga 5G: sva četiri mobilna operatora u Danskoj (TDC, Telenor, Telia, 3), Francuskoj (Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange i SFR), Italija (TIM, Illiad, WindTre i Vodafone), Španjolska (Orange, Masmovil, Telefonica, Vodafone) i Švedska (Tele2, Telenor, Tre i Telia) nude komercijalne 5G usluge. Tri igrača pružaju 5G usluge (mobilne i / ili FWA) u Austriji (T-Mobile, A1 i Hutchison), Češkoj (Telefonica, T-Mobile i Vodafone), u Finskoj (DNA, Elisa i Telia), Njemačkoj (T- Mobile, Telefonica i Vodafone), Grčka (Vodafone, Cosmote i Wind Hellas), Irska (Eir, Three i Vodafone), Luksemburg (Post, Tango i Orange), Nizozemska (KPN, T-Mobile i VodafoneZiggo), Poljska (Orange, Plus and Play) i Rumunjske (Digi, Vodafone i Orange). Nova lansiranja komercijalnih usluga dogodila su se početkom 2021. godine sa Cytom na Cipru i Vodafonom u Grčkoj.

Ključni trendovi povezani s mjerama Akcijskog plana za 5G, koji obuhvaćaju komercijalna pokretanja 5G-a, rano raspoređivanje i paneuropska ispitivanja s više dionika.

5G u svijetu

Uvođenje 5G-a izvan Europe U ostalim regijama svijeta, 5G također napreduje brzim tempom. Procjenjujemo da postoji blizu 160 operatera koji pružaju komercijalne 5G usluge širom svijeta krajem ožujka 2021. godine. Treba napomenuti da su mobilni uređaji spremni za 5G bili dostupni prilično rano 2019. godine, a da su krajem ožujka 2021. godine 588 5G uređaja bio najavljen. U SAD-u su četiri glavna telekoma pokrenula 5G usluge u 2018. i 2019. Verizon je u listopadu 2018. u četiri grada pokrenuo svoju fiksnu uslugu bežičnog pristupa temeljenu na zaštićenom standardu. AT&T je također najavio pokretanje mobilne 5G usluge temeljene na 3GPP standardu u prosincu 2018. Usluga je bila ograničena na korisnike do prvog tromjesečja 2019., a proširena je i na dodatne gradove tijekom prvog kvartala 2019. Verizon je također pokrenuo mobilna usluga u Chicagu i Minneapolisu u travnju 2019. Sprint je lansirao svoju 5G uslugu na 2,5 GHz u svibnju 2019, a T-Mobile USA to je učinio dva mjeseca kasnije u srpnju 2019.

Nakon najave ograničenih komercijalnih usluga usmjerenih na tržište poduzeća u početkom prosinca 2018., tri južnokorejska operatora pokrenula su usluge 5G istog dana u travnju 2019. U Južnoj Koreji, uvođenje 5G-a bilo je masovno s više od 115.000 aktivnih baznih stanica 5G sredinom 2020. godine.

U Kini su tri mobilna operatora – China Mobile, China Telecom i China Unicom – pokrenula 5G usluge 1. studenog 2019.

Japan je također bio vrlo aktivan na polju 5G, a tri operatora (NTT Docomo, KDDI i Softbank) pokrenula su komercijalna Usluge 5G u ožujku 2020. Novi korisnik Rakuten lansirao je 5G u rujnu 2020.

U mnogim su zemljama zabilježena i druga komercijalna lansiranja 5G, uglavnom koristeći opseg 3,5 GHz (nepotpuni popis): Australija (Telstra 2018., Optus u siječnju 2019.), Bahrein (Viva u veljači 2019.), Brazil (Telefonica u srpnju 2020.), Kanada (Rogers, Bell Canada i Telus početkom 2020.), Hong Kong (HKT, Hutchison 3 i China Mobile Hong Kong u travnju 2020.), Kuvajt (Viva, Zain i Ooredoo u lipnju 2019.), Lesoto (Vodacom u kolovozu 2018.), Novi Zeland (Vodafone Novi Zeland u prosincu 2019.), Oman (Omantel u prosincu 2019.), Filipini (Globe Telecom), Katar (Ooredoo u svibnju 2018.) i Vodafone u kolovozu 2018.), Saudijska Arabija (STC i Zain u lipnju 2019.), Južna Afrika ca (Vodacom u svibnju 2020.), Tajvan (Taiwan Star u kolovozu 2020.), Tajland (Napredna info služba u ožujku 2020.), UAE (Etisalat u rujnu 2018., Du u lipnju 2019.). Druga nedavna lansiranja dogodila su se, na primjer, u EMEA (Monako, San Marino), Safaricomu (Kenija), APAC-u (Maldivi) i Južnoj Americi (Surinam, Trinidad i Tobago i Urugvaj).

