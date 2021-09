Potražnja korisnika i operatora za eSIM nikad nije bila veća, a njegov rast se ubrzava. Uskoro će eSIM biti dio svakodnevnog poslovanja mobilne industrije, zahvaljujući strategijama digitalizacije, zajedno s potrebom da se olakša korištenje IoT uređaja, navodi GSMA Intelligence u izvješću eSIM: Stanje na tržištu i očekivanja (eSIM: State of the consumer market and the road ahead) dodajući kako eSIM operatorima (MNO -i/MVNO -i) i proizvođačima opreme (OEM) pruža brojne prednosti. Krajem 2020. godine 110 eSIM uređaja bilo na raspolaganju korisnicima što jer dvostruko više nego prije dvije godine 2018. Upotrebljavani su za pametne telefone, nosive uređaje, tablete, pa i za prijenosna računala. Primjenu eSIM-a prvo su prihvatili proizvođači pametnih telefona Apple, Huawei i Samsung.

Trusted Connectivity Alliance navodi kako su isporuke eSIM-a u 2020. godini porasle 83% na godišnjoj razini dok je rast isporuka samo godinu prije iznosio 50%. Prijelaz proizvođača sa SIM na eSIM iznosio je na godišnjoj razini čak 300%. Vodeći proizvođači pametnih telefona za nove su verzije u pravili borali eSIM a i za nadogradnju svojih ranijih verzija pametnih telefona.

Prema izvješću eSIM: State of the consumer market and the road ahead u ožujku ove godine na tržištu je bilo preko 40 eSIM pametnih telefona, od njih 40% je bilo s 5G tehnologijom. Od 2018. godine svi novi modeli pametnih telefona Applea i Googlea imaju eSIM. Rastu korištenja eSIM-a pridonosi i njegovo smanjenje cijene tako da su sve prihvatljiviji i proizvođačima pametnih telefona srednje i niže klase.

Krajem 2020. godine komercijalne eSIM usluge za pametne telefone pokrenute su u najmanje 69 zemalja u svijetu svijeta – što je trostruko povećanje u odnosu na kraj 2018.’ godine, navodi GSMA Intelligence.

Najraširenije komercijalne usluge operatora za eSIM su u Sjevernoj Americi i Europi no vidljivo je kako je usluga raširena i u drugim regijama. Do ožujka ove godine 175 operatora podržavalo je komercijalne eSIM usluge.

GSMA Intelligence predviđa da će do kraja 2025. globalno biti 2,4 milijarde eSIM pametnih veza, odnosno 33% od ukupnog broja povezivanja pametnih telefona. Procjenjuje se da će do kraja 2022. postojati pola milijarde eSIM veza s pametnim telefonom, odnosno 10% tržišta.

