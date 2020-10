Krajem rujna ove godine, Three je počeo pružati 5G komercijalne usluge s Ericssonovom opremom na ukupno 315 web lokacija diljem Irske, dosežući 35% pokrivenosti stanovništva čime se pridružio Vadafoneu i Eiru u pružanju 5G usluga. Operater je najavio izgradnju dodatnih 500 5G odašiljača u 2021. godini. Vodafone Ireland pokrenuo je 5G usluge još u kolovozu 2019. u odabranim područjima pet irskih gradova, uključujući Dublin i Waterford. Eir je pokrenuo 5G uslugu u 10 gradova početkom prosinca 2019. godine. U rujnu 2020. eir je potvrdio da je njegova 5G mreža pokrila 29% stanovništva, a njegova 5G infrastruktura je sada dostupna u 21 gradu Irske.

Prestavljanje 5G-a u Češkoj

Vodafone Češka najavio je početkom listopada ove godine pokretanje svoje NSA 5G mreže u gradovima Prag, Brno, Usti nad Labem, Jesenik i Karlovy Vary, koristeći tehnologiju Dynamic Spectrum Sharing.

O2 (Telefonica) Češka pokrenula je 5G usluge u srpnju ove godine u odabranim dijelovima (Prag i Kolin) koristeći opseg od 3,7 GHz. Operater je najavio da mreža pokriva 15% stanovništva u središnjem Pragu i Kolinama u srednjoj Češkoj.

Operateri u Češkoj računaju na nadolazeću aukciju 5G na 700 MHz i 3,4-3,6 GHz za širenje 5G mreže. Češki regulator za komunikacije najavio je da se sedam tvrtki prijavilo za sudjelovanje u aukciji 5G spektra. Regulator želi privući četvrtog mobilnog operatera kako bi povećao konkurenciju lokalnim jedinicama T-Mobile, Vodafone i O2.

Predvodi Deutche telekom

Telefonica je postala treći njemački operater mobilne mreže koji je uveo 5G usluge 3. listopada ove godine, a mreža je aktivirana u deset gradova: Berlinu, Hamburgu, Münchenu, Frankfurtu, Kölnu, Dusseldorfu, Stuttgartu, Essenu i Potsdamu.

5,6 GHz mreža Telefonice povećati će se s 450 na preko 6.000 5G odašiljača kako bi pokrila više od 30% stanovništva do kraja 2021. godine. Operater očekuje da će doseći oko 50% pokrivenosti zemlje 5G signalom do kraja 2022, a cijele zemlje do 2025. godine. U ruralnim područjima, Telefonica će koristiti Dynamic Spectrum Sharing.

Vodafone Njemačka započeo je izgradnju svoje 5G mrežu u srpnju 2019. godine. U srpnju ove godine operator je objavio da je njegova 5G usluga dostupna na 160 urbanih i ruralnih lokacija širom zemlje putem mreže od 500 antena. Vadafone koristi frekvencije u opsezima 3,5 GHz i 700 MHz za pružanje 5G usluga, a planira povećati pokrivenost na 10 milijuna ljudi do kraja 2020., te na 20 milijuna do kraja 2021.

Deutsche telekom uključio je svoju 5G mrežu 5. rujna 2019. godine u pet njemačkih gradova. U srpnju ove godine operater je objavio da je njegova 5G mreža pokrivala 40 milijuna Nijemaca, što predstavlja polovicu stanovništva. Usluge su dostupne u preko 3.000 gradova i općina nakon što je dodatnih 18.000 antena nadograđeno na 5G i integrirano u mrežu. Deutsche Telekom je najavio da planira 5G signalom pokriti dvije trećine stanovništva do kraja ove godine.

