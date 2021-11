Rast tržišta flash memorije u 3. tromjesečju 2021. godine (Q3 2021) prvenstveno je potaknut snažnom potražnjom iz industrije podatkovnih centara i pametnih telefona, navodi TrendForceu u najnovijem izvješću. Dobavljači flash memorije iz podatkovnih centara i poslovni klijenti nastavili su s povećanjem narudžbi koja je započela u drugom tromjesečju 2021. godine (Q2 2021) kako bi instalirali uređaje na novim procesorskim platformama. S druge strane, glavni proizvođači pametnih telefona također su proširile svoje aktivnosti nabave flash memorije tijekom tromjesečja dok su se pripremale za izdavanje svojih novih modela.

No, već su proizvođači pametnih telefona i računala ukazali kako namjeravaju smanjiti narudžbe. Ukupna tromjesečna isporuka flash memorije porasla je za gotovo 11% na godišnjoj razini u 3Q 2021, a prosječna cijena je istodobno rasla skoro 4% na godišnjoj razini. Ulaskom u 4. tromjesečje 2021. godine (Q4 2021), utjecaj nedostataka dijelova za pametne telefone i računala povećao se i proširio se na različite uređaje u koje se ugrađuje flash memoriju, koje, za razliku od drugih komponenti, ne nedostaje na tržištu, ima je čak i više od potražnje. No, u nedostatku ostalih komponenti proizvođači smanjuju nužno i narudžbe flash memorije. To će dovesti do smanjenja njene cijena i pada prihoda proizvođača.

-- tekst se nastavlja nakon oglasa --

Najveći proizvođač memorije Samsung imao je, uz godišnji rast cijena od 10%, rast isporuka 5% u Q3 2021. Samsungov prihod od flash memorije u 3. tromjesečju 2021. godine dosegao je 6,51 milijardi američkih dolara što je godišnji rast od 16,5%.

Podijeli: