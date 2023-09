Godišnja Ooklaina analiza telekomunikacijskog napretka (dodjele 5G spektra i 5G performansi) u srednjoj i istočnoj Europi ukazuje kako Poljska još uvijek čeka pravi 5G, a Bugarska ostvaruje najbolji napredak. Zanimljivo je da je u zadnjem mjerenju, koje je provela Ookla, Sjeverna Makedonija imala je najveću srednju 5G brzinu preuzimanja u regiji, a njen glavni grad (Skoplje) ne samo da je bio najbrži u zemlji, već je također visoko rangiran na Ooklainoj globalnoj ljestvici brzina gradova.

Poljska je posljednja zemlja u regiji koja je dodijelila namjenski 5G spektar, a napokon je pokrenula dražbu i za ključni C pojas (3400-3800 MHz) kako bi uhvatila korak s ostalim zemljama u regiji. Većina zemalja srednje i istočne Europe mijenjaju namjenu srednjepojasnog spektra i ukidaju 3G mreže kako bi dodijelile spektar za 4G i 5G mreže.

Poljska je bila zadnja zemlja u srednjoj i istočnoj Europi koja je dodijelila namjenski 5G spektar. Nakon niza odgoda, poljski regulator telekomunikacija, Ured za elektroničke komunikacije (UKE), započeo je svoju dražbu za C-pojasni spektar (3400-3800 MHz). To je jedan od ključnih pionirskih bendova za 5G. Sva četiri poljska operatera predala su ponude za blokove od 100 MHz unutar pojasa 3400-3800 MHz na dražbi, za koju se očekuje da će završiti do 11. studenog ove godine. Pristup najmanje 100 MHz neprekidnog spektra u C-pojasu, ITU-ovom minimalnom tehničkom zahtjevu za ispunjavanje zahtjeva performansi 5G, pomoći će poljskim operaterima da postignu veće brzine, nižu latenciju i poboljšanu spektralnu učinkovitost.

Ostale zemlje regije su to učinile ranije, a svim osim Bugarske dodijelile su i niskopojasne frekvencije za 5G. Postojao je ograničen interes za visokopojasne (mmWave) frekvencije za koji se interes više pokazao u drugim dijelovima svijeta. U regiji je samo Mađarska nacionalna agencija za medije i infokomunikacije (NMHH) provela dražbu za spektar frekvencijskog pojasa od 32 GHz.

Ključan C- pojas

Prema istraživanju koje je provela Ookla zemlje koje koriste spektar C-pojasa (3 GHz – 6 GHz) za 5G imaju veće brzine preuzimanja od onih na drugim pojasevima. Veći udio dostupnosti C-pojasa korelira s većim srednjim brzinama preuzimanja 5G, kao što se vidi u zemljama poput Bugarske i Hrvatske. Pri tome je karakteristično da samo Sjeverna Makedonija odstupa od tog obrasca, što se može pripisati višestrukim čimbenicima, uključujući dijeljenje dinamičkog spektra (DSS), veličinu zemlje i koncentraciju pokrivenosti u glavnom gradu Skoplju.

U regiji je umnogome za 5G koristi i niži srednji pojas (1000 MHz do 2600 MHz). Većina 5G usluga u Poljskoj koristi donji srednjepojasni spektar, s obzirom na to da dražba spektra u zemlji još nije završila. Dodatno, više od 40% testova provedenih u Češkoj, Sjevernoj Makedoniji, Slovačkoj i Rumunjskoj bilo je na srednjem opsegu. Nasuprot tome, 70% testova u Mađarskoj obavljeno je na niskopojasnom spektru, što pomaže u poboljšanju pokrivenosti (ali često uz kompromis sporijih brzina). Na primjer, u svibnju 2023. godine Magyar Telekom objavio je da je do ovog ljeta povećao pokrivenost svoje vanjske 5G mreže na 60% stanovništva u sklopu programa modernizacije mobilne mreže koji se provodio više godina. Magyar Telekom pruža 5G mreže preko 700 MHz, 2100 MHz i 3600 MHz spektralnih pojaseva, s postojećim razvojem koji obično uključuje 5G na 700 MHz.

Zatvaranje 3G mreža

Operateri mobilnih mreža preuređuju srednjepojasni spektar kako bi pružili brže i naprednije 4G i 5G usluge. Kako bi to ostvarili nekoliko operatera u 4 zemlje već je zatvorilo svoje 3G mreže, a još 7 operatera u 5 zemalja planira to učiniti. A1 Slovenija odlučio je 30. lipnja ove godine ugasiti usluge 3G mobilne mreže, nakon što je Telekom Slovenije ukinuo 3G usluge prošle jeseni. Slovački Telekom također planira ugasiti svoju 3G mrežu ove godine i koristiti oslobođene 3G pojaseve za 5G usluge (već koristi dio svog spektra od 2100 MHz za 5G). Orange Slovakia najavio je u prosincu 2022. godine da planira isključiti svoju 3G mrežu u roku od godinu dana. U Poljskoj će Orange započeti s ukidanjem 3G-a krajem rujna ove godine i dovršiti proces 2025. godine.

Sjeverna Makedonija najbolja

U drugom tromjesečju ove godine Sjeverna Makedonija postigla najveću srednju 5G brzinu preuzimanja u srednjoj i istočnoj Europi od 317,91 Mb/s. Bugarska je bila jedina druga zemlja u regiji koja je premašila 200 Mb/s (233,63 Mb/s). Makedonski Telekom i A1 Makedonija pokrenuli su svoje 5G usluge s kombinacijom 4G frekvencija koristeći DSS prije dražbe 5G spektra, s regulatorom, AEK, koji je dodijelio licence za frekvencije u pojasevima od 700 MHz i 3,6 GHz za 5G u srpnju 2022. godine. Makedonski Telekom uložio više od 70 milijuna eura u 2022. godini za razvoj mreže. Usto, glavni grad Sjeverne Makedonije Skoplje se može pohvaliti srednjom brzinom preuzimanja 5G od 475,92 Mb/s i brzinom prijenosa 5G od 59,94 Mb/s u drugom tromjesečju 2023. godine. Skopje je inače zauzelo 25. mjesto na Ookla Global Index City Speeds u srpnju 2023. godine, s srednjom brzinom preuzimanja s mobilnih uređaja od 96,79 Mb/s, što ga stavlja odmah iza Sofije na ljestvici, a ispred zapadnoeuropskih prijestolnica poput Pariza, Amsterdama, Lisabona, Berlina, Rima i Londona.

Dok zemlje u regiji nastavljaju ulagati u 5G rješenja očekuje se da bi korisnici mogli imati pad brzine u 5G mrežama nakon što se sve više korisnika postanu korisnici nove telekomunikacijske tehnologije.

Prema podacima Ookla Speedtest Intelligencea, srednje 5G brzine preuzimanja u različitim dijelovima regije mogu uvelike varirati. Na primjer, u drugom tromjesečju ove godine Vodafone Hungary imao je brzinu od 44,68 Mb/s, dok se A1 Bugarska pohvalio brzinom od 433,35 Mb/s.

Prvi 5G SA

U svibnju 2023, godine Nokia je najavila uspješnu probu Nokia 5G Standalone (SA) Cloud RAN u komercijalnoj 5G mreži A1 Bugarska. Probno razdoblje uslijedilo je nakon integracije 5G SA mreže A1 Bugarska u listopadu 2022. godine. 5G SA mreža sastoji se od radio pristupne mreže (RAN) izgrađene s Nokijinom opremom i Ericssonove dual-mode 5G Core mreže okosnice.