U mnogim djelatnostima jasno je da digitalna transformacija vodi do koncentriranijih tržišta. Ekonomije razmjera i opsega daju prednost velikima nad malima, pri čemu digitalni vratari (gatekeeper) monopoliziraju pristup potrošačima.

Karakterističan je primjer digitalnog vratara je Amazon, koji je postao vodeće internetsko tržište za veliki broj kategorija proizvoda. Prema godišnjem izvješću Stanje Amazonovog tržišta, gotovo polovica (49 posto) ispitanika prodaje gotovo isključivo na Amazonu, koji čini 80-100 posto njihovih ukupnih prihoda od prodaje. Dvije trećine prodavača na Amazonu duguje više od 60 posto svog ukupnog prihoda od e-trgovine Amazonu. Samo manjina od Amazona ostvaruje manje od 20 posto svog ukupnog prihoda. Iako otprilike polovica prodavača na Amazonu ima vlastitu web stranicu, a 23 posto prodaje u fizičkim trgovinama, ti kanali ne donose velik prihod. Za mnoge prodavače, Amazon je jednostavno najvažniji kanal prodaje.

Specifičnost turističkih rezervacija

Kada je riječ o prodaji europskih hotela, izgleda da nije takav trend. Upravo su mala i srednja poduzeća – od obiteljskih pansiona do butik hotela u centru grada – predvodnici na raznolikom i fragmentiranom tržištu. Rezultati su to najnovije studije distribucije hotela u Europi krovne udruge hotelijera i ugostitelja HotReca. Rezultati studije potvrđuju raznolikosti europskog smještajnog ekosustava, gdje mala i velika poduzeća sudjeluju u kooperaciji – natječu se i surađuju u isto vrijeme kako bi stvorili zajedničku vrijednost. Ako se to usporedi s hotelskom prodajom, brojke su u biti obrnute. Prosječan hotel ostvaruje oko 60 posto ukupnog prihoda od izravne prodaje, a najveća platforma Booking.com ne ostvaruje više od 15 posto ukupnog prihoda od prodaje. Za hotele su online platforme samo jedan od mnogih prodajnih kanala, dok većina prihoda dolazi od izravne prodaje potrošačima.

Za razliku do drugih djelatnosti gdje male tvrtke postaju ovisne od online platformi hotelske rezervacije očito ne pokazuju takve tendencije, očito nije takav slučaj Kad god hoteli surađuju s online platformama, to je zato što smatraju da je to pravi izbor i to ih čini uspješnijima. Na primjer, online platforme omogućuju hotelima da dosegnu novu publiku i postignu veću popunjenost. U isto vrijeme, hoteli i platforme natječu se online za poslovanje putnika, potičući inovacije i usmjerenost na kupca. To je natjecanje dobitak za sve – hotele, putnike i platforme.

Direktna rezervacija

Direktna distribucija, odnosno izravna rezervacija gosta u hotelu, najvažniji je oblik distribucije koji čini gotovo 60 posto svih rezervacija. To uključuje izravne online rezervacije (putem e-pošte, web stranice hotela itd.) i izravne rezervacije izvan mreže (putem telefona, dolaska itd.). Čak i kada se razdvoje ta dva oblika izravne distribucije, izravne online rezervacije ostaju najvažniji oblik distribucije, čineći 34,5 posto svih rezervacija. Izravne offline rezervacije čine 25,3 posto svih rezervacija. Štoviše, kanal izravne distribucije raste, povećavši svoj ukupni udio za 4,7 postotnih bodova od zadnje studije. Neovisna analiza tržišta očekuje da će se taj trend nastaviti i u narednim godinama.

Uloga online platformi

Nasuprot tome, online platforme za putovanja čine samo 27,1 posto svih rezervacija. Te su rezervacije podijeljene na brojne platforme kao što su Airbnb, Booking.com, Expedia, HRS, Hotels.com, Trip.com i mnoge druge. Prema rezultatima studije, niti jedna platforma ne čini više od 19 posto svih rezervacija, čime je čvrsto iza izravne online i offline distribucije. Neovisna istraživanja pokazuju da je taj broj čak niži, pri čemu niti jedna platforma ne prelazi 15 posto udjela u ukupnim rezervacijama.

Gledajući samo segment online prodaje, kao što se ponekad radi (iako je upitno zašto bi internetska prodaja bila posebna kategorija s obzirom na to da potrošači ponekad rezerviraju online, a ponekad offline, npr. kod turoperatora ili pozivom u hotel), isti pojavljuje se slika. Izravna internetska prodaja dominira s oko 56 posto svih rezervacija, a najveća platforma čini oko 31 posto prodaje (neovisno istraživanje to približava 24 posto).

Višekanalnost

S obzirom na rascjepkanost hotelskog distribucijskog tržišta, ne iznenađuje činjenica da većina hotela koristi više od jednog distribucijskog kanala kako bi došli do potrošača. Zapravo, otprilike polovica svih hotela koristi softver za upravljanje kanalima kako bi optimizirali svoje distribucijske strategije na različitim kanalima. Više od 40 posto hotela također oglašava svoje izravne cijene rezervacija (tj. one koje nude na vlastitoj web stranici) na stranicama za usporedbu kupnje (takozvanim meta-tražilicama), pri čemu je Google Travel najkorišteniji s više od 70 posto stope korištenja. To pokazuje veliki broj opcija dostupnih svakom hotelu za oglašavanje i distribuciju svojih hotelskih soba, čak i dok izravna distribucija (potrošači rezerviraju izravno u hotelu) ostaje najvažniji distribucijski kanal.

Tko preferira online platforme?

Platformama poput Booking.com ljudi se obraćaju kada nisu upoznati s odredištem ili planiraju putovanja na više lokacija u slijedu. Ti korisnici također traže pouzdanost i udobnost koju nudi odnos pun povjerenja, a OTA (Over-the-air programming) im to osigurava ispunjavajući ulogu stručnog posrednika. 230 milijuna autentičnih recenzija bivših gostiju i podrška 24 sata dnevno na više od 40 jezika samo su dvije stvari koje Booking.com nudi kako bi informirao putnike. Rad s OTA-om omogućuje putnicima da prevladaju jezične barijere, nepoznavanje lokalnih sustava plaćanja i mnoge druge prepreke.

