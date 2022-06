Prema istraživanju Counterpointove Smart Automotive Service, europsko tržište povezanih automobila poraslo je 16% na godišnjoj razini u 2021. godini na 8,6 milijuna automobila, pri čemu je Njemačka prednjačila prema broju isporučenih povezanih automobila, a slijedi je Francuska. Europsko tržište povezanih automobila oporavilo se 2021. godine nakon pada u 2020. godini izazvanog pandemijom. Međutim, nedostatak poluvodiča doveo je do smanjenja planirane proizvodnje a to je spriječilo da se automobilsko tržište Europe vrati na razinu od prije pandemije.

Kada su u pitanju isporučenii povezani automobili s 4G tehnologijom, Njemačka je bila lider, a slijede ju Francuska i Velika Britanija. Očekuje se da će povezani automobili s 5G tehnologijom biti glavni interes proizvođača u ovoj i nadolazećim godinama. 4G tehnologija može podržati dobru propusnost podataka i specijaliziranu povezanost za aplikacije povezane s telematikom, prediktivnom analitikom i infotainmentom u povezanom automobilu. Međutim, budući da elektronika u automobilima brzo napreduje kako bi se zadovoljile veće brzine i aplikacije koje su intenzivnije za podatke, 5G će igrati ključnu ulogu u omogućavanju povezane mobilnosti sljedeće razine. Otprilike trećina automobila prodanih u Europi 2026. godine imat će 5G povezivanje. Vodeće marke 5G automobila bit će BMW, Stellantis, Volkswagen i Ford. Ford je u SAD-u uveo 5G povezivost ove godine, a do kraja godine povezivost će biti u Fordovim vozilima i na drugim tržištima. Očekuje se da će Volkswagen predstaviti 5G automobil do kraja 2023. godine, dok će Stellantis to učiniti do kraja ove godine.”

Tri najveće automobilske grupe u 2021. bile su Volkswagen, Stellantis i BMW. Volkswagen je bio snažno pogođen nestašicom čipova, što je ograničilo prodaju i rezultiralo niskim zalihama kod zastupnika. Unutar Volkswagen Grupe, penetracija povezivosti za marke Audi i Volkswagen iznosila je 90% odnosno 52%, a Volkswagen isporučuju veći broj povezanih automobila. Wolkswagen je najviše povezanih automobila isporučio u matičnoj zemlji te u Velikoj Britaniji.

