Iznadprosječna povećanja prodaje poluvodiča u 2022. godini očekuju se u svim glavnim kategorijama proizvoda, čime će globalno tržište podići na rekordno visoke godišnje prihode u 2022. unatoč smanjenju stopa rasta od prošlogodišnjeg ekonomskog oporavka, navodi se u izvješću IC Insighta The 2022 McClean Report.

Prema siječanjskom Izvješću Semiconductor Flash Industry Report IC Insightsa, predviđa se da će ukupna prodaja poluvodiča u 2022. godini porasti za 11% i doseći rekordnih 680,6 milijardi američkih dolara nakon što su se svjetski prihodi povećali za 25% u gospodarskom oporavku 2021. nakon izbijanja krize virusa covid-19 2020. godine,

Očekuje se da će svjetski prihodi od poluvodiča porasti za 11% u 2022. na 565,1 milijardu dolara što je najveći godišnji prihod ikada ostvaren, a predviđa se i da će ostatak dijelova za poluvodiče (optoelektronika, senzori/aktuatori i diskretni uređaji (zajedno, On Screen Display OSD uređaji) ove godine porasti za 11% na rekordnih 115,5 milijardi dolara, navodi IC Insightsa u The McClean Report.

U gospodarskom zaokretu iz 2021., isporuke mnogih široko korištenih poluvodičkih proizvoda nisu mogle pratiti sve veću potražnju proizvođača sustava i opreme, prije svega proizvođače automobila koji su se borili da održe korak s oporavkom na vlastitim tržištima. Jedinične kupnje integriranih sklopova (integrated circuit IC) porasle su za 22%, dok su isporuke OSD uređaja porasle za 20%, prema Semiconductor Industry Flash Report usluge The McClean Report. To su značajno ubrzanje rasta s obzirom na to da su se tijekom proteklih 10 godina isporuke IC-a povećale za prosječnu stopu rasta od 7,4%, a OSD jedinice su porasle za 4,7%. Novo McClean Report 2022 predviđa da će u ovoj godini biti isporučeno više od 1,3 bilijuna poluvodičkih uređaja te 889,3 milijardi OSD uređaja što će biti povećanje od 10% za oba segmenta.

