Orange France 3. prosinca pokrenuo je svoju komercijalnu 5G mobilnu mrežu u 15 općina, uključujući Nicu, Marseille, Le Mans, Angers i Clermont Ferrand. Do kraja 2020. godine više od 160 općina bit će pokriveno 5G mrežom tog telekoma u frekvencijskom opsegu od 3,5 GHz. Najavljene brzine prijenosa su tri do četiri puta brže od 4G LTE. Prema Orangeu, svaka će općina biti dodana na službeni popis pokrivenosti kada njezina 5G pokrivenost stanovništva na otvorenom dosegne 80% ili više.

Bouygues Telecom uspostavio je svoju 5G mrežu u 20 velikih gradova 1. prosinca: Lyonu, Nici, Montpellieru, Reimsu, Le Havreu, Toulonu, Dijonu, Villeurbanneu, Le Mansu, Aix-en-Provenceu, Boulogne-Billancourtu, Metzu, Saint-Denisu, Argenteuilu, Rouenu, Versaillesu, Montreuilu, Nancyu , Avignon i Cannes. Bouygues Telecom najavio je proširenje 5G mreže na cijelu zemlju do kraja 2021. godine. Sadašnja 5G mreža tog operatera je u frekvencuijskim opsezima 3,5 GHz i 2,1 GHz.

Telekom operater SFR je krajem studenoga objavio dostupnost svoje 5G usluge u Nici. 50% stanovništva Nice ima dostupnu 5G mrežu SFR-a, a u roku od nekoliko tjedana dostupna će biti za 80% stanovnika grada. Operater planira u prosincu ove godine proširiti svoju 5G mrežu na više od 120 općina, na lokacijama u aglomeraciji Bordeaux, Marseille-Aix-en-Provence, Montpellier, Nantes, Nica i Paris-Ile-de-France.

Francuska aukcija za dodjelu frekvencija u opsegu 3,4-3,8 GHz završila je 1. listopada. Prihod od naknada bio je 2,8 milijardi eura. Orange France je platio 854 milijuna eura; SFR 728 milijuna eura, Bouygues Telecomom i Free Mobileom (Iliad) 602 milijuna eura.

Vlasnici licence moraju aktivirati uslugu 5G na 3.000 web lokacija do kraja 2022., 8.000 do kraja 2024. i 10.500 do kraja 2025. godine. Do 2022. najmanje 75% odašiljača mora omogućiti brzinu prijenosa podataka od najmanje 240 Mbps.

Podijeli: