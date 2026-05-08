SAD i još 18 država zaobišli WTO zbog prekograničnog streaminga

Brazil je ostao uporan u protivljenju četverogodišnjem produljenju globalnog sporazuma na pregovorima Svjetske trgovinske organizacije (WTO) u Ženevi (Švicarska). Turska, koja se također protivila, u međuvremenu je odustala.



Neuspjeh WTO-a u obnovi dugogodišnjeg moratorija na carine za prekogranični streaming i preuzimanje označio je još jedan korak unatrag za tu organizaciju. Poslovni svijet ozbiljno dvoji oko toga može li WTO postavljati globalna trgovinska pravila.



Moratorij, dogovoren 1998. godine i od tada redovito obnavljan, zabranjuje carine na prekogranične elektroničke prijenose poput streaminga glazbe ili filmova i preuzimanja softvera. Članice WTO-a s velikim digitalnim gospodarstvima - uključujući SAD, Europsku uniju, Kanadu i Japan - tvrde kako on pruža predvidljivost za globalnu digitalnu trgovinu i žele ga učiniti trajnim.



Ukupno 19 država - uključujući SAD, Japan, Južnu Koreju, Singapur, Australiju, Norvešku i Argentinu - objavilo je vlastiti dogovor prema kojem međusobno neće nametati carine na elektroničke prijenose na neodređeno razdoblje. Taj će dogovor stupiti na snagu 8. svibnja. Države potpisnice razočarane su zbog isteka multilateralnog moratorija, ali su pozvale druge članice WTO-a na pridruživanje sporazumu.

