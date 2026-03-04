Rat SAD-a, Izraela i Irana loše utječe na tržište pametnih telefona

Napetosti između SAD-a, Izraela i Irana intenzivirale su se tijekom 2025. godine, označivši ključnu fazu aktualne krize na Bliskom i Srednjem istoku

Mreža srijeda, 4. ožujka 2026. u 11:10

Odnosi su se počeli pogoršavati sredinom 2025., a dodatno su eskalirali u veljači 2026., kada su SAD i Izrael izveli zajednički vojni napad na Iran. Ta je eskalacija povećala geopolitičke rizike u regiji i nagovijestila veću neizvjesnost na globalnom tržištu.

Vojni sukob između Izraela i Irana dogodio se i u lipnju 2025., kada je trajao 12 dana, a izraelska meta bila je iranska nuklearna infrastruktura. Budući da sukob nije potrajao, regionalna tržišta, uključujući tržište pametnih telefona na Bliskom istoku, u Europi, Africi i Americi, doživjela su tek kratkotrajnu volatilnost bez strukturnih poremećaja.

Sadašnja vojna eskalacija čini se složenijom i potencijalno dugotrajnijom, uz povećanu vojnu prisutnost u regiji te strateški cilj promjene vladajućeg režima u Iranu. Ako se sukob produlji, mogao bi imati snažniji utjecaj na regionalnu stabilnost i globalnu trgovinu.

Za industriju pametnih telefona logistika ostaje ključni čimbenik rizika. Većina globalnih pošiljki pametnih telefona prevozi se zrakom. Unatoč višim troškovima u usporedbi s pomorskim prijevozom, zračni prijevoz preferira se zbog visoke vrijednosti proizvoda i kratkog životnog ciklusa pametnih telefona. Brža dostava sprječava nestašice zaliha i gubitak vrijednosti, osobito pri lansiranju novih modela. Dugotrajna kriza na Bliskom istoku stoga bi mogla utjecati na teretne rute, operativne troškove i planiranje zaliha na globalnim tržištima pametnih telefona.

Ključni koridori zračnog tereta koji se koriste za prijevoz uređaja 📷 FlightRadar24
Ključni koridori zračnog tereta koji se koriste za prijevoz uređaja FlightRadar24

Proizvođači pametnih telefona koriste mrežu međusobno povezanih letova kako bi opskrbili ključna tržišta diljem Bliskog istoka, Europe, Afrike i Amerike. U toj mreži Bliski istok ima ključnu ulogu. Međunarodna zračna luka Dubai u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Međunarodna zračna luka Hamad u Kataru služe kao glavna tehnička zaustavljanja i pretovarna čvorišta. Te zračne luke omogućuju konsolidaciju i preraspodjelu tereta prije nego što pošiljke nastave prema Europi, Africi ili istočnoj obali SAD-a.

Usred aktualne krize postoje opcije preusmjeravanja, ali one dolaze s kompromisima. Pošiljke za Europu mogle bi se preusmjeriti prema središnjoazijskim čvorištima poput Taškenta, dok bi teret prema istočnoj obali SAD-a mogao ići preko istočne Azije i Sjeverne Amerike. Za afrička i neka regionalna tržišta moguće su alternative poput Adis Abebe i Egipta. Međutim, takve prilagodbe predstavljaju pomak od učinkovitosti prema otpornosti sustava.

Zatvaranje Hormuškog tjesnaca dodatno bi pogoršalo situaciju, jer je riječ o koridoru kojim se prevozi oko 20 % globalne opskrbe naftom, prema podacima američke Agencije za energetske informacije (EIA). Takav razvoj događaja već je izazvao trenutačni rast cijena nafte, uz očekivanja daljnjeg poskupljenja.

Hormuški tjesnac jedna je od ključnih ruta globalne trgovine
Hormuški tjesnac jedna je od ključnih ruta globalne trgovine

Utjecaj sukoba proteže se i na tržište obnovljenih uređaja. Dok se novi pametni telefoni isporučuju zrakoplovima, rezervni dijelovi za obnovu uglavnom se prevoze morem. Poremećaji koji ograničavaju pristup luci Jebel Ali u Dubaiju, ključnom regionalnom pretovarnom čvorištu za rezervne dijelove, stvaraju izraženija operativna ograničenja u lancu opskrbe obnovljenim uređajima.

Svi ti događaji dodatno opterećuju već napregnuti lanac opskrbe pametnim telefonima, u kojem povećani troškovi memorije znatno pritiskaju proizvođače i smanjuju fleksibilnost marži. Ako poremećaji potraju, ukupni logistički troškovi nastavit će rasti, uključujući više premije osiguranja i dulje vrijeme zemaljskog rukovanja. Iako se ta povećanja mogu činiti zanemarivima kada se rasporede na zrakoplov koji prevozi stotine tisuća uređaja, dodatni trošak dolazi na već ionako nisku logističku alokaciju po jedinici. Posljedično, čak i mala apsolutna povećanja mogu prerasti u značajan postotni rast troška po uređaju, postupno vršeći pritisak na marže, strategije određivanja cijena i planiranje zaliha na globalnom tržištu pametnih telefona.

🔥 Izvrsna prilika za vrhunski doživljaj!

-20%

Mobitel Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Ultra spaja vrhunske performanse, 6.9" AMOLED ekran i moćnu 200 MP kameru u premium izradi — idealan za korisnike koji žele maksimalnu snagu, najbolju fotografiju i najnaprednije AI mogućnosti.

1199,99 € 1499,99 € Kupi

✨ Savršena prilika za stil i praktičnost!

-20%

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE donosi atraktivan preklopni dizajn, 6.7'' AMOLED ekran i 50 MP kameru u kompaktnoj, laganoj izvedbi — idealan za stil, praktičnost i svakodnevnu upotrebu.

847,99 € 1059,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-10%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

519,99 € 579,99 € Kupi

⚡ Elegantan, snažan i uvijek spreman za pokret!

-5%

Laptop LENOVO YOGA 7 - 83JQ0028SC

Lenovo Yoga 7 spaja eleganciju, fleksibilnost i snagu u 2‑u‑1 dizajnu. Idealno za rad, kreativnost i multimediju, uz kvalitetan ekran, brzi SSD i modernu povezivost za maksimalnu produktivnost.

1269,98 € 1349,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Vrhunac phono pretpojačala.

Akcija

PARASOUND JC3+

Precizna RIAA ekvilizacija osigurava točnu reprodukciju vinilnih snimaka. Phono pretpojačalo podržava i MM i MC zvučnice najviše kvalitete zadovoljavajući širok raspon ljubitelja vinila. Doživite najbolje phono pretpojačalo s Halo JC3+.

3.822 € 4.778 € Kupi

Bluetooth s AptX-HD™.

Akcija

JBL Spinner BT

JBL Spinner BT, remenski pogon, aluminijski tanjur, aluminijska igla, prilagodljivi anti-skate, Bluetooth output, RCA output, iskljucivi MM phono stage

359 € 399 € Akcija

Sennheiser Signature Sound

Akcija

SENNHEISER Momentum Wireless 4

Max SPL: 106 dB na 1kHz/1 Vrms, THD: 0,3%, Impedancija: 60 ohm, Frekvencijski odaziv: 6 Hz - 22kHz, 3,5 mm TRRS, 60h baterije, Noise canceling, Mikrofon za pozive

239 € 329 € Akcija

Pruža pravi prostorni zvuk.

Akcija

JBL BAR 1000 MK2

MultiBeam 3.0, PureVoice 2.0, SmartDetails, Broadcasting, Night listening, HDMI eARC with 4K Dolby Vision, 100 - 240V AC, ~ 50/60Hz

889 € 1.179 € Akcija

Jednostavno streamajte omiljenu glazbu.

KEF LSX II Amber Haze

KEF LSX II je kompaktni bežični Hi-Fi zvučnički sustav s vrhunskom akustikom, Wi-Fi i Bluetooth povezivošću te podrškom za streaming usluge, pružajući detaljan i uravnotežen zvuk u malim i srednjim prostorima.

1.399 € Kupi

NAD-ov Hypex HybridDigital nCore sklop.

Pojačalo NAD C 399

Hibridno digitalno nCore pojačalo snage 180W po kanalu s ESS Sabre 32-bit DAC-om, HDMI eARC-om, MM fono ulazom i aptX-HD Bluetoothom. Podrška za BluOS i Dirac Live (opcijski), dvostruki izlazi za zvučnike i subwoofer te vrhunska integracija u pametne sustave.

2.199 € Kupi