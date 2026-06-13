Trend korisničkih upita ChatGPT-u otkriva način korištenja

Svakog mjeseca korisnici ChatGPT-u postavljaju pitanja o širokom rasponu tema, od pomoći pri izradi sadržaja i pisanju do tehničke podrške

Mreža subota, 13. lipnja 2026. u 20:17

Prema podacima iz izvješća OpenAI-ja o načinima korištenja ChatGPT-a, sastavljenog na temelju podataka prikupljenih između svibnja 2024. i srpnja 2025. godine te uzorka od oko 130.000 korisnika, većina upita odnosi se na dobivanje pomoći, informacija i podrške pri pisanju. To upućuje na to da je ChatGPT postao važan alat za produktivnost i učenje.

Najveći udio interakcija odnosi se na praktično savjetovanje i pomoć (28,8 %), pri čemu korisnici traže smjernice za osobne i profesionalne zadatke. Slijede traženje informacija s udjelom od 24,4 % te pomoć pri pisanju s 23,9 %. Zajedno, ove tri kategorije čine više od 77 % svih korisničkih upita.

Takvi rezultati sugeriraju da korisnici za mnoge vrste upita sve češće biraju konverzacijsku umjetnu inteligenciju umjesto tradicionalnih internetskih tražilica.

Na četvrtom mjestu nalazi se multimedija, koja uključuje pronalaženje i analizu medijskih sadržaja, s udjelom od 7,3 %, dok samoizražavanje čini 5,3 % svih interakcija.

Tri najčešća razloga korištenja ChatGPT-a su traženje praktičnih savjeta, prikupljanje informacija i pomoć pri pisanju. To pokazuje da se većina korisnika obraća ChatGPT-u kako bi dobila jasne odgovore, dodatni kontekst i kreativnu podršku.

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