Tehnološki sektor od početka godine ukinuo 100.000 radnih mjesta, najgore tek dolazi

U siječnju je zabilježeno 28.683 otpuštanja u 40 tehnoloških tvrtki, u veljači 20.138 u 41 tvrtki, a u ožujku 49.802 otpuštanja u 44 tvrtke

Prema podacima za 143 tehnološke tvrtke, prikupljenima iz njihovih službenih objava, podnesaka SEC-u (Komisija za vrijednosnice i burzu SAD), izvještaja medija (Bloomberg, Reuters, TechCrunch) te LinkedIna, koje je prikupio i obradio Skillsyncer, u prva četiri mjeseca ove godine kroz 155 valova otpuštanja ukinuto je približno 100.443 radnih mjesta.

mjesec broj otpuštanja u tehnološkom sektoru siječanj 28.683 veljača 20.138 ožujak 49.802 travanj 1.820

Otpuštanja u ožujku sue gotovo dvostruko više od siječanjske brojke, više nego dvostruko u odnosu na veljaču te oko 49,6% ukupnog broja otpuštanja u 2026. godini koncentrirano u jednom mjesecu.

Oracle je u ožujku ukinuo 30.254 radna mjesta, što čini oko 60,7% ukupnog broja otpuštanja u tom mjesecu te približno 30,1% svih prijavljenih otpuštanja u tehnološkom sektoru u 2026. godini do travnja.

Oracleovo restrukturiranje, usmjereno na preusmjeravanje resursa prema AI cloud infrastrukturi, jedinstven je događaj koji je uvelike oblikovao ukupne podatke o gubitku radnih mjesta u sektoru.

Osim Oraclea, Amazon je ukinuo 18.500 radnih mjesta, što je drugi najveći broj u skupu podataka. Nokia je smanjila broj zaposlenih za 14.000, Block (bivši Square) za 5.100, dok je Aumovio, tvrtka za automobilsku tehnologiju, ukinula 4.000 radnih mjesta.

Po industrijama, IT usluge i IT savjetovanje predvode s 30.213 otpuštanja, slijede softver i tehnologija s 19.758 te telekomunikacije s 16.643. U telekomunikacijama dominiraju Nokia s 14.000 i Ericsson s 1.600 otpuštanja. Riječ je o dva od tri najveća zapadna proizvođača telekomunikacijske opreme koji istodobno smanjuju proizvodnju zbog stagnacije izgradnje 5G infrastrukture i pada obujma novih mrežnih ugovora.

Geografski gledano, Sjedinjene Američke Države čine 66.091 otpuštanje, odnosno oko 65,8% ukupnog broja.

Najavljeni val otpuštanja

Metina najava o približno 8.000 otpuštanja (eksplicitno uokvirena kao preraspodjela resursa prema umjetnoj inteligenciji) predstavlja najznačajniji dodatak ukupnim brojkama za 2026. godinu koji podaci Skillsyncera još ne uključuju. Rezovi započinju 20. svibnja.

Meta je također otkazala 6.000 otvorenih radnih mjesta, koja se neće pojaviti u evidenciji otpuštanja jer nikada nisu bila popunjena.

Oracle, Amazon i Meta — tri najveća izvora smanjenja tehnološke radne snage u 2026. — svoja su smanjenja predstavili kao ulaganja u umjetnu inteligenciju, a ne kao pad poslovanja.

Tvrtke koje najviše otpuštaju među su najprofitabilnijima u sektoru.

Iako Microsoft nije najavio nova otpuštanja, očekuje se da će do kraja lipnja ponuditi otkup za oko 7% svoje radne snage u SAD-u. Otkup podrazumijeva financijski poticaj zaposlenicima da dobrovoljno napuste tvrtku.

Nike je u travnju objavio da otpušta oko 2% svoje radne snage, odnosno približno 1.400 zaposlenika.

Dana 14. travnja Snap Inc., proizvođač Snapchata, najavio je smanjenje broja zaposlenih za 16% na globalnoj razini. Kako je izvijestio CNBC, riječ je o oko 1.000 radnih mjesta, dok će dodatnih 300 trenutno nepopunjenih pozicija ostati prazno.

Dana 7. travnja GoPro je najavio planove za otpuštanje 145 zaposlenika.