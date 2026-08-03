Jedna od četiri osobe generacije Z oslanja na AI nekoliko puta dnevno

Novo istraživanje provedeno na oko 2000 Britanaca od strane jedne od vodećih europskih stranica za usporedbu cijena, idealo.co.uk, otkrilo je da se gotovo svaki četvrti pripadnik generacije Z (23,6 %) oslanja na alate poput ChatGPT-a, Geminija i Meta AI-a, konzultirajući ih nekoliko puta dnevno za pomoć u nizu svakodnevnih zadataka.



Dok su se u ranom usvajanju umjetne inteligencije alati uglavnom koristili za brže pronalaženje odgovora, novi podaci pokazuju rastuću upotrebu, posebno među mlađim generacijama, za podršku u svemu, od učenja i generiranja ideja do odgovaranja na poruke, odlučivanja o kupnji i planiranja društvenih aktivnosti.

Ne samo da postoji sve veća angažiranost u AI među generacijom Z, već je i povjerenje u alate u porastu.



Od ispitanika unutar te demografske skupine, 70 % je reklo da donekle vjeruje u rezultate koje AI alati pružaju, više od polovice (55 %) je reklo da uglavnom vjeruje, a dodatnih 15 % je reklo da u potpunosti vjeruje.



Kada su u pitanju preferirani alati, ChatGPT i dalje prednjači kao najpopularnija AI platforma među mladima i čini 83 % korisnika. Gemini je odmah iza njega s 53 % korisnika i 37 % koji koriste Meta AI.

