Hrvati u prosjeku pred ekranima provode dnevno 6,46 sati

Ljudi u prosjeku provode 6 sati i 40 minuta dnevno pred ekranima – od telefona i prijenosnih računala do televizora i tableta

Ekrani danas dominiraju modernim životom, ali ne svugdje istim intenzitetom.

Južnoafrička Republika predvodi listu zemalja s najvećim prosječnim vremenom provedenim pred ekranom – 9 sati i 24 minute dnevno.

U prosjeku mlađa generacija (ispod 20 godina) provodi oko pet sati više pred ekranom dnevno nego starije odrasle osobe.

Ono što se čini neobičnim jest da je Južna Afrika na vrhu popisa, čak i ispred zemalja koje se često smatraju digitalno razvijenijima. Više od devet sati dnevno provedenih pred ekranom stavlja je daleko iznad globalnog prosjeka.

Još jedan uočljiv obrazac je snažna prisutnost latinoameričkih zemalja pri vrhu ljestvice.

Zemlje poput Brazila, Kolumbije, Argentine i Čilea visoko su rangirane, što upućuje na to da društvene mreže, korištenje mobilnog interneta i digitalna zabava imaju značajnu ulogu u svakodnevnom životu u tim državama.

Zanimljivo je i to da su neke zemlje u razvoju ili zemlje sa srednjim dohotkom rangirane više od razvijenih gospodarstava.

Zemlje poput SAD-a, Kanade i Australije nalaze se bliže sredini popisa, unatoč dobrom pristupu uređajima i internetu.

Obrnuti obrazac

Zemlje poput Norveške, Danske, Švedske i Nizozemske poznate su po snažnoj digitalnoj infrastrukturi. Ipak, vrijeme koje njihovi stanovnici provode pred ekranima ispod je globalnog prosjeka.

Japan se posebno ističe pri dnu ljestvice, s manje od četiri sata dnevno provedenih pred ekranom. To je neočekivano s obzirom na naprednu tehnološku kulturu Japana. Ipak, to može odražavati dugo radno vrijeme, navike komunikacije izvan mreže ili manje korištenje društvenih mreža u usporedbi s drugim zemljama.

Mladi ovisnici

Mlađe dobne skupine obično provode više vremena pred ekranima od starijih. Generacija Z (tinejdžeri i osobe u ranim dvadesetima) u prosjeku provodi oko devet sati dnevno pred ekranima, što je iznad globalnog prosjeka od oko 6 sati i 40 minuta.

Mladi odrasli (u dobi od 16 do 24 godine) također provode više vremena pred ekranima, obično više od sedam sati dnevno, dok vrijeme provedeno pred ekranima postupno opada s godinama.

Starije odrasle osobe obično provode manje vremena pred ekranima – oko četiri do pet sati dnevno – što pokazuje niži digitalni angažman u odnosu na mlađe generacije.

Trend prema dobnim skupinama pokazuje da ekrani dominiraju životima tinejdžera i mladih odraslih osoba, ponajprije kroz društvene mreže, zabavu, obrazovanje i online komunikaciju.

Zdravlje i ekran

Prekomjerno vrijeme provedeno pred ekranom povezano je s nekoliko zdravstvenih i razvojnih problema.

Izvješće CDC-a iz srpnja 2025. godine (na temelju podataka iz razdoblja 2021.–2023.) pokazalo je da su američki tinejdžeri koji su izvan škole provodili četiri ili više sati dnevno pred ekranima imali veću vjerojatnost prijavljivanja više negativnih ishoda.

Velika količina vremena provedenog pred ekranom također je povezana sa socijalnim problemima i poteškoćama s pažnjom kod male djece, uključujući probleme s koncentracijom i razvojem jezičnih vještina.