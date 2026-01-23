Danci bojkotiraju američke proizvode putem aplikacija

Mobilne aplikacije osmišljene kako bi pomogle potrošačima u prepoznavanju i izbjegavanju proizvoda proizvedenih u Americi popele su se na vrh ljestvica danskih trgovina aplikacija

To se događa nakon nedavnih komentara predsjednika Donalda Trumpa o akviziciji Grenlanda.

Stanovništvo u Danskoj okreću se mobilnim aplikacijama kako bi bojkotirali američke proizvode u znak odgovora na nedavne komentare američkog predsjednika Donalda Trumpa o pripajanju Grenlanda, danskog autonomnog teritorija.

Danski kupci koriste dvije aplikacije kako bi lakše identificirali robu proizvedenu u Americi i predložili lokalne alternative, što je te aplikacije dovelo na vrh danskih ljestvica aplikacija.

Jedna od aplikacija, nazvana UdenUSA ili NonUSA na engleskom, penje se na ljestvicama i postale su najpreuzimanija aplikacija u zemlji, odmah iznad ChatGPT-a, na App Storeu.

Aplikacija omogućuje korisnicima skeniranje robe kako bi vidjeli zemlju podrijetla. Također pomaže u pronalaženju alternativa iz zemalja osim Sjedinjenih Američkih Država i dodaje ih u košaricu.

Razvojni programeri kažu da aplikacija nije bila namijenjena poticanju bojkota, već pružanju potrošačima veće jasnoće o njihovim kupnjama.

Još jedna popularna aplikacija je Made O'Meter, koja je peta na App Storeu u Danskoj.

„Na potrošačima je što žele učiniti“, rekao je jedan od programera UdenUSA-e Jonas Pipper, za dansku javnu televiziju DR Nyheder.

Stručnjaci kažu da će bojkoti supermarketa vjerojatno imati ograničen utjecaj jer se u danskim trgovinama prodaje relativno malo proizvoda proizvedenih u SAD.

Samo oko 1 posto danske potrošnje hrane dolazi izravno iz Sjedinjenih Država, prema Louise Aggerstrøm Hansen, privatnoj ekonomistici u Danske Bank.

Zbog toga je također teško procijeniti stvarni učinak takvog bojkota.

Istraživači kažu da aplikacije i dalje mogu dati potrošačima osjećaj samostalnosti.

„Mnogi ljudi gledaju vijesti i vide nešto što im se ne sviđa i ljute se zbog toga. U ovom slučaju, radi se o nama samima i Grenlandu. A onda jednostavno želiš nešto učiniti sa svojom ljutnjom. Bez obzira koliko mala bila“, rekao je lokalnim medijima istraživač ponašanja na Sveučilištu Roskilde Pelle Guldborg Hansen.