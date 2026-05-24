Tržište usluga robotaksija dosegnut će 168 mlrd USD do 2035.

Očekuje se da će tržište robotaksija doživjeti transformativan rast do 2035. godine, pri čemu će vrijednost usluga dosegnuti 168 milijardi američkih dolara

To proizlazi iz sveobuhvatne nove globalne prognoze prodaje i usluga robotaksija tvrtke Counterpoint Research, koja obuhvaća sve ključne igrače iz SAD-a, Kine i globalnih tržišta. Taj rast potaknut je brzim napretkom end-to-end AI modela za autonomiju, rekordnim ulaganjima i širenjem flota vozila.

Ova bi godina mogla biti ključna prekretnica za globalno širenje, jer industrija robotaksija prelazi iz lokaliziranih pilot-programa u komercijalizaciju velikih razmjera. Vodeći igrači poput Wayma, Baidu Apolla, Tesle, WeRidea i Pony.aija šire poslovanje diljem Sjeverne Amerike, Kine te ključnih gradova u Europi i Aziji, što signalizira kraj produljenog razdoblja usvajanja tehnologije koje je obilježilo posljednjih deset godina. Očekuje se da će do 2035. globalna flota robotaksija dosegnuti 3,6 milijuna vozila, čime će se temeljito promijeniti gradski prijevoz i dovesti u pitanje koncept vlasništva nad vozilima.

Globalna prognoza tržišta prodaje i servisa robotaksija, travanj 2026. Counterpoint Research

Kina će predvoditi implementaciju robotaksija zahvaljujući brzini komercijalizacije, snažnoj vladinoj podršci (uključujući V2X komunikacijsku infrastrukturu) i nižim troškovima. Očekuje se da će SAD ostati glavno inovacijsko središte za robotaksije, uz podršku rane komercijalizacije u gradovima poput Phoenixa, San Francisca i Austina. Vodeći akteri dodatno profitiraju od snažnog investicijskog kapitala i postupnog ublažavanja regulatornih ograničenja za vozila bez tradicionalnih kontrola.

Waymo je postavio standard komercijalne održivosti svojim implementacijama u američkim gradovima, iako je Teslin ulazak u segment robotaksija 2025. godine, s pilot-projektom u Austinu, donio novi konkurentski pritisak. Dok Waymo nastavlja ambiciozno širenje u SAD-u i odabranim međunarodnim tržištima, Tesla — koja se oslanja na vizijski pristup autonomiji — nastoji ubrzati implementaciju robotaksija putem namjenskog vozila Cybercab. Očekuje se da će i drugi igrači, poput Zooxa i Ubera (potonjeg kroz partnerstva), zajedno s tvrtkama poput Lyfta, Motionala, May Mobilityja i Avridea, osvojiti dio tržišta nudeći širi izbor korisnicima.

Ključni gradovi u Europi, na Bliskom istoku, u jugoistočnoj Aziji, Japanu, Južnoj Koreji i Australiji vidjet će mješavinu američkih, kineskih i domaćih igrača, poput Wayvea, MOIA-e, Graba, Bolta, Go Inc.-a i Kakao T-a, koji će se natjecati u pilot-projektima, implementaciji i osvajanju tržišnog udjela.