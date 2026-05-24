Tržište usluga robotaksija dosegnut će 168 mlrd USD do 2035.

Očekuje se da će tržište robotaksija doživjeti transformativan rast do 2035. godine, pri čemu će vrijednost usluga dosegnuti 168 milijardi američkih dolara

Gorden Knezović nedjelja, 24. svibnja 2026. u 13:10
📷 ilustracija Manus
ilustracija Manus

To proizlazi iz sveobuhvatne nove globalne prognoze prodaje i usluga robotaksija tvrtke Counterpoint Research, koja obuhvaća sve ključne igrače iz SAD-a, Kine i globalnih tržišta. Taj rast potaknut je brzim napretkom end-to-end AI modela za autonomiju, rekordnim ulaganjima i širenjem flota vozila.

Ova bi godina mogla biti ključna prekretnica za globalno širenje, jer industrija robotaksija prelazi iz lokaliziranih pilot-programa u komercijalizaciju velikih razmjera. Vodeći igrači poput Wayma, Baidu Apolla, Tesle, WeRidea i Pony.aija šire poslovanje diljem Sjeverne Amerike, Kine te ključnih gradova u Europi i Aziji, što signalizira kraj produljenog razdoblja usvajanja tehnologije koje je obilježilo posljednjih deset godina. Očekuje se da će do 2035. globalna flota robotaksija dosegnuti 3,6 milijuna vozila, čime će se temeljito promijeniti gradski prijevoz i dovesti u pitanje koncept vlasništva nad vozilima. 

Globalna prognoza tržišta prodaje i servisa robotaksija, travanj 2026. 📷 Counterpoint Research
Globalna prognoza tržišta prodaje i servisa robotaksija, travanj 2026. Counterpoint Research

Kina će predvoditi implementaciju robotaksija zahvaljujući brzini komercijalizacije, snažnoj vladinoj podršci (uključujući V2X komunikacijsku infrastrukturu) i nižim troškovima. Očekuje se da će SAD ostati glavno inovacijsko središte za robotaksije, uz podršku rane komercijalizacije u gradovima poput Phoenixa, San Francisca i Austina. Vodeći akteri dodatno profitiraju od snažnog investicijskog kapitala i postupnog ublažavanja regulatornih ograničenja za vozila bez tradicionalnih kontrola.

Waymo je postavio standard komercijalne održivosti svojim implementacijama u američkim gradovima, iako je Teslin ulazak u segment robotaksija 2025. godine, s pilot-projektom u Austinu, donio novi konkurentski pritisak. Dok Waymo nastavlja ambiciozno širenje u SAD-u i odabranim međunarodnim tržištima, Tesla — koja se oslanja na vizijski pristup autonomiji — nastoji ubrzati implementaciju robotaksija putem namjenskog vozila Cybercab. Očekuje se da će i drugi igrači, poput Zooxa i Ubera (potonjeg kroz partnerstva), zajedno s tvrtkama poput Lyfta, Motionala, May Mobilityja i Avridea, osvojiti dio tržišta nudeći širi izbor korisnicima.

Ključni gradovi u Europi, na Bliskom istoku, u jugoistočnoj Aziji, Japanu, Južnoj Koreji i Australiji vidjet će mješavinu američkih, kineskih i domaćih igrača, poput Wayvea, MOIA-e, Graba, Bolta, Go Inc.-a i Kakao T-a, koji će se natjecati u pilot-projektima, implementaciji i osvajanju tržišnog udjela.

🔥🎮 Lenovo LOQ 15AHP10 – prijenosnik koji spaja snagu, brzinu i stabilnost za svaki izazov!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 donosi AMD Ryzen 200 Series snagu i NVIDIA RTX 50 GPU za pouzdan gaming u FHD rezoluciji, uz 144Hz IPS zaslon, 60Wh bateriju i napredno hlađenje za stabilne performanse.

1.299,99 € 1.399,99 € Kupi

✨💻 Otkrij svestranost IdeaPad 5 2‑in‑1 — elegantni prijenosnik koji se pretvara u tablet i prati tvoj ritam svakog dana!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KU0005SC

IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi 16" WUXGA dodirni zaslon, snažne AMD Ryzen AI procesore, 16GB LPDDR5X memorije i 512GB SSD, uz fleksibilni 360° dizajn za rad, kreativnost i zabavu.

999,98 € 1.099,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-13%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

499,99 € 579,99 € Kupi

🌟💼 Lagani, brzi i pouzdani — IdeaPad Slim 3 je tvoj savršeni partner za posao, školu i putovanja!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

IdeaPad Slim 3 nudi 15.3" WUXGA zaslon, AMD Ryzen 7 snagu, 24GB DDR5 memorije i 1TB SSD, uz Wi‑Fi 6 i lagani, otporni dizajn — odličan za svakodnevne zadatke i mobilnost

629,99 € 699,99 € Kupi

💻🌈 Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC spaja moćan Intel H‑serije procesor, vrhunski OLED zaslon i fleksibilni 360° dizajn za maksimalnu produktivnost i kreativnost.

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KX005KSC

IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC nudi 14" WUXGA OLED touch ekran s 100% DCI‑P3 bojama, Intel Core i5‑13420H snagu, 16GB LPDDR5x RAM-a i 1TB SSD. Uz 360° pretvorivi dizajn, Digital Pen i Wi‑Fi 6, idealan je za rad, crtanje i multimediju u pokretu.

899,99 € 999,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Snaga, preciznost i elegancija u svakom tonu.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE320.2

120 mm srednjetonac, 2x 140 mm woofer, 29 mm visokotonac, 30 Hz–29 kHz, 92 dB, 118 dB max SPL, 200 W, skretnica 240 Hz / 2.8 kHz, 6 ohma, 3-sistemski, 1050 x 200 x 350 mm, 26 kg/kom, matte whit

1.760 € 2.200 € Akcija

Pametni ambijentalni zvuk.

Akcija

JBL Tour One M2 BT

Hi-Res audio, Bluetooth 5.3, ANC, 4 mikrofona, do 50 h baterije, brzo punjenje, Smart Ambient, multipoint, 40 mm driveri, hands-free pozivi, USB-C, sklopivi dizajn, champagne

190,90 € 329,90 € Akcija

All-In-One Wireless HiFi zvučnik

KEF Coda W

Uni-Q sustav, 25 mm aluminijska kupola, 130 mm MF/LF driver, 38 Hz–20 kHz, 41 Hz–20 kHz ±3 dB, 70 W LF + 30 W HF po zvučniku, Class D, 102 dB SPL, Bluetooth 5.4, aptX Adaptive/Lossless, HDMI, optički, USB-C, RCA

899 € Kupi

Slimline stereo pojačalo s 45 W po kanalu.

Akcija

MARANTZ PM6007

2x 45 W (8 Ω), 2x 60 W (4 Ω), 20 Hz–20 kHz, HDAM-SA3, DAC AK4490, 192 kHz/24-bit, 2 optička + 1 koaksijalni ulaz, phono MM, 5 analognih ulaza, subwoofer izlaz, zvučnici A/B

499 € Kupi