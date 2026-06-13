Tajvanski tjesnac je važniji od Hormuza i drugih ključnih plovnih putova

Više od 60.000 kontejnerskih brodova prolazi kroz Tajvanski tjesnac, oko 180 kilometara širok morski prolaz koji odvaja Tajvan od kineskog kopna

Mreža subota, 13. lipnja 2026. u 06:15

Procjenjuje se da je količina tereta koja prolazi tim putem približno tri puta veća od one koja prolazi Panamskim i Sueskim kanalom zajedno.

U slučaju da Kina vojno napadne Tajvan, koji smatra svojim teritorijem, ili mu nametne pomorsku blokadu, što bi zahvaljujući snazi svoje mornarice mogla učiniti, cijeli bi svijet trpio nesagledive gospodarske posljedice, a posebno zapadne zemlje.

Unatoč višedesetljetnim geopolitičkim napetostima, tajvansko gospodarstvo posljednjih je godina dodatno ojačalo. Primjerice, prema podacima koje je ove godine prikupio Bloomberg, tržišna vrijednost tajvanske burze nadmašila je burze Njemačke i Francuske.

Tajvan je tijekom posljednjih desetljeća razvio tehnološku prednost o kojoj danas ovisi velik dio svjetskog gospodarstva. Jedna tvrtka, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), proizvodi više od 90 % najnaprednijih poluvodičkih čipova na svijetu. Na Tajvanu se proizvodi oko 70 % svih poluvodiča, približno 95 % najnaprednijih čipova te praktički svi najnapredniji čipovi namijenjeni sustavima umjetne inteligencije.

Tehnologija proizvodnje poluvodičkih čipova ključna je za razvoj umjetne inteligencije, visokoučinkovitog računalstva, pametnih telefona i suvremenih vojnih sustava.

📷 Min C. Chiu/shutterstock.com
Min C. Chiu/shutterstock.com

„U jednom kvadratnom centimetru poluvodiča, veličine vrha prsta, nalazi se nevjerojatna količina tehnologije. U njega tajvanski inženjeri mogu smjestiti više od 10 milijardi tranzistora. To je naše znanje. Spremni smo ga dijeliti s demokratskim zemljama, ali i za dobrobit čovječanstva“, rekao je François Chih-chung Wu, zamjenik tajvanskog ministra vanjskih poslova, za Euronews Next.

Iako SAD i druge zemlje nastoje razviti vlastite kapacitete za proizvodnju naprednih čipova, malo je vjerojatno da će u skoroj budućnosti sustići Tajvan. Takva proizvodnja zahtijeva desetljeća akumuliranog znanja i iskustva, a Tajvan svoje kapacitete u preciznoj proizvodnji razvija još od 1970-ih godina.

Tajvan i Europa snažno su povezani tehnološkim i gospodarskim vezama. Napredni strojevi za fotolitografiju koji se koriste u proizvodnji poluvodiča dolaze iz Nizozemske, precizna optika iz Njemačke, od tvrtke Zeiss, industrijski plinovi iz francuskog Air Liquidea, a istraživanja i razvoj tehnologija za dizajn čipova uvelike se oslanjaju na belgijski IMEC iz Leuvena.

François Chih-chung Wu, zamjenik tajvanskog ministra vanjskih poslova
François Chih-chung Wu, zamjenik tajvanskog ministra vanjskih poslova

Ta se suradnja posljednjih godina dodatno produbljuje. Tajvanske tvrtke sklapaju partnerstva i pokreću poslovanje diljem Europe. Tako su, primjerice, tajvanski Foxconn i francuski Thales nedavno sklopili partnerstvo u području poluvodiča i podatkovnih centara za svemirske aplikacije.

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