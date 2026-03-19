Kineski eVTOL, inspiriran NLO-om, prilagođen gradskim uvjetima

Leteće vozilo - eVTOL zrakoplov koji oblikom asocira na NLO - koji se nedavno vertikalno podigao s tla u kineskoj provinciji Hubei, lebdio, kretao se bočno i mirno se spustio na tlo

Demonstracija se održala u parku Optics Valley Low-altitude Economy Park u Wuhanu.

Cai Xiaodong, osnivač tvrtke E-Hawk Technology i predsjednik Udruženja industrije dronova Hubei, naglasio je da je letjelica "veliki napredak u učinkovitosti i dizajnu".

Inženjerima si za oblikovanje letjelice poslužile uobičajene predstave NLO-a, ima "nevidljiva krila", pogonski sustav s ventilatorom skriven je unutar letjelice, što ga čini stabilnijim u letu i daje mu futuristički izgled.

Oblikovan je i za uske prostore. Njegov kompaktan dizajn s integriranim pogonom omogućuje mu precizno polijetanje, slijetanje i let u urbanim ili skučenim područjima - značajka koja bi mogla biti korisna u spasilačkim operacijama ili prepunim gradskim zračnim putevima.

Iznenađujuće je snažan za svoju veličinu. S maksimalnom poletnom težinom od 1,2 tone i duljinom karoserije od 5,6 metara, eVTOL može udobno prevesti četiri putnika uz udoban unutarnji prostor.

Prema Caijevim riječima, letjelica je već obavila preko 140 probnih letova. U jednom nedavnom pokusu simulirao je spašavanje na balkonu trećeg kata, postavljajući polovicu trupa direktno iznad izbočine kako bi izvršio operaciju.

Letjelica nema komplicirane kontrolne ploče. Ima veliki ekran na kojem putnici mogu igrati igrice, pregledavati internet ili gledati videa.