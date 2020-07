Ona ista tvrtka, Tesla, kojoj su se smijali, proricali bankrot, prešišala je vrijednošću sve proizvođače automobila na svijetu. Dok ovo pišem, vrijednost Tesle na burzi je preko 224 milijarde dolara, a dionica je dotakla 1347 USD

Piše: Saša Cvetojević

Svi oni koji su ju shortali (prodavali unaprijed kako bi kupili i vratili kad padne i time zaradili) izgubili su grdni novac, a čini se da je uzlet dionice ovih dana ponovno rezultat i ”short squeeze” – postupka, kojim vjerovnici automatski zatvaraju pozicije ekipe koja se kladila na Teslin pad, što mogu učiniti jedino kupnjom po tržišnoj cijeni, čime dodatno guraju dionicu prema gore.

Rast je dodatno poguralo to što su i neki poznatiji analitičari počeli podizati svoje prognoze, pa je tako, u ponedjeljak, Joe Osha iz JMP Securitiesa podigao svoju očekivanu cijenu Tesle na 1.500 USD. Posebna zanimljivost, koja pokazuje kako volatilnost dionice, ali tako i nerazumijevanje čak i eminentnih burzovnih analitičara, jest da je najniža procjena s Wall Streeta samo 87 USD.

Prema toj vrijednosti, Tesla je ozbiljno prešišala, prema burzovnoj vrijednosti kompanije, ne samo sve proizvođače automobila na svijetu, uključivo i donedavno nedodirljivu Toyotu, nego i gigante za koje se donedavno mislilo da su neusporedivi prema vrijednosti s tamo nekim proizvođačem mlinaca na kotačima iz Kalifornije, poput ExxonMobilea.

Glavni razlozi rasta

No, glavni razlozi rasta napokon postaju fundamentalni. Kompanija je iskazala profit u nekoliko kvartala, dionica je na pragu uvrštenja u S&P index (čime će postati još traženija, jer će je indeksni fondovi uvrstiti u svoje portfelje, a postat će i meta onih manje rizičnih investitora), ali i posljednji kvartal pokazao je izuzetnu otpornost čak i na koronakrizu te nemire u SAD-u. Dok ostali proizvođači uglavnom iskazuju i 30% padove – Tesla je uspjela zadržati proizvodnju i isporuke te čak premašiti očekivanja Wall Streeta. Uspjela je povećati broj isporučenih vozila u odnosu na protekli kvartal, iako je glavna tvornica u Freemontu dio vremena bila potpuno zatvorena. Potražnja se, i u doba korone, čini prilično stabilnom.

No, sve to su, prema mojem mišljenju, samo trenutačno vidljive stvari. Ako se pokuša gledati u budućnost, možda će sve više ljudi uviđati da je usporedba Tesle i tradicionalnih proizvođača automobila besmislena. Zašto? Zato što je Tesli prodaja i servis automobila, samo jedan, ali nikako i najveći, budući izvor prihoda, i pogotovo dobiti. Tesla automobil prije svega je gadget koji će omogućiti kompaniji Tesla buduće ponavljajuće prihode. Danas proizvođač automobila živi većim dijelom od prodaje auta, servisa i nešto postprodajnih usluga. Tesla u sebi, već sada, ima hrpu potencijalnih dodatnih revenue streamova (generatora prihoda), i to onih koji nose MRR (mjesečne ponavljajuće prihode). Mreža Tesla Superchargera osigurava prihode od prodaje energije. U automobilima se, već sada, nalaze Spotify, TuneIn, Netflix, igraća konzola, spoj na 4G, integrirana navigacija koja pronalazi i predlaže hotele i restorane itd. Svaki od spomenutih potencijalni je izvor MRR-a, a ponavljajući prihodi glavni su diferencijator tehnoloških brzorastućih tvrtki od klasičnih “izgradi pa prodaj” kompanija.

Svjetski zanimljiv igrač

Kad imaš desetak ili stotinjak milijuna korisnika, postaješ svjetski zanimljiv igrač u svakom od tih područja. Spotify vrijedi sam oko 20 mlrd. USD. Dugo se šuška kako Tesla radi na svom servisu za streaming glazbe. Kad imaš svoje korisnike, i kad je tvoj proizvod integriran u vozilo (tko je probao Teslu, zna kako su servisi dobro integrirani, i nikakav Apple Car Play ili Google Android Auto tu trenutačno nema izgleda), a svaki drugi moraš spajati ili nešto oko njega prtljati – očito je da će se većina korisnika, prije ili kasnije, odlučiti na integrirano rješenje. Kad Tesla prođe nekoliko milijuna vozila na cestama, a to će se dogoditi za koju godinu (sad ih je već preko milijun, i broj rapidno raste), Tesla postaje sustav za prodaju glazbe, filmova, naručivanje hrane, izbor hotela i restorana, itd… Zvuči poznato? Koliko vrijede neki od takvih servisa, čak i ako nisu najveći?

Svaki od tih servisa, s milijunskim brojem korisnika, vrijedi stotine milijuna dolara, neki čak i milijarde.

No, tu priči nije kraj. Dugo se govori o bateriji u Teslinim automobilima, koja bi mogla biti izvor prihoda vlasnicima. Vehicle To Grid nešto je što se čini kao “next big thing” u bržem prihvaćanju električnih automobila. Baterija kapaciteta 100 kWh, u automobilu koji prosječno stoji 23 sata dnevno, može biti savršena za pohranu i predaju energije u mrežu. Bateriju možete puniti onda kada struje ima viška i kad je skoro besplatna, i vratiti u mrežu kad su vrhovi potrošnje, i kad je distributeri plaćaju skupo. Time dobivate nešto poput distribuirane elektrane, koja je tu kad mreži treba. Tehnologija je tu gotovo riješena, a legal dio priče također će se olabaviti kad korisnici masovnije dobiju tu mogućnost. Naravno, osim u Hrvatskoj, jer naši HERA-oji i HEP-eri to će dozvoliti velikim i ozbiljnim novim pravilnikom, negdje oko 3020. godine. Stoga investitori i entuzijasti očekuju skori Battery Day (odgođen za rujan), na kojem se očekuju vijesti za novu bateriju – veće gustoće i izdržljivosti. Tesla dugo najavljuje “million miles” motor i bateriju, a kad to i ostvare, stvari opet idu u novu dimenziju. Baterija veće izdržljivosti preduvjet je za Vehicle To Grid, jer bi se trenutačne baterije prečestim punjenjem i pražnjenjem više degradirale, čime bi se prihod od prodaje energije smanjio. Dodatno, takva disperzirana elektrana pomogla bi i okolišu, jer se većina distributera koristi baš velikim dizelskim agregatima u trenucima vršnih opterećenja.

Dodataka na automobilsku priču Tesla je mnogo. Teslin Solar i njihovi solarni paneli integrirani u krov. Tesline kućne baterije PowerWall i industrijska postrojenja PowerPack – rješavaju polako i probleme s pohranom energije i vršnim opterećenjima. PowerWall može vam pomoći smanjiti trošak instalirane snage, jer vam u kratkim vršnim opterećenjima može dati dodatnu snagu, a PowerPack to rješava za cijele gradove, i takvih velikih baterijskih instalacija sve je više po svijetu.

Mreža satelita koju lansira Space X mogla bi Teslinim vozilima omogućiti spajanje na Internet i time ga ubaciti u segment telekoma.

Boring Company, koja razvija tehnologiju bušenja tunela, i koja prebacuje i automobile pod zemlju, na nekim prototipovima tunela koristi baš Teslina vozila. Baciti TAS Golfa dizelaša u tunel pod zemljom prilično bi poskupilo sustave ventilacije, pa se električni automobili nameću i kao opcija za takve namjene.

Samo dio potencijala

Ovo je samo dio potencijala koji ja vidim, potencijala budućeg razvoja i potencijala budućih prihoda. Ne spominjem hrpu novih proizvoda (Roadster, Tesla Semi – kamion šleper, ono ruglo od CyberTrucka, itd.) akvizicije tvrtki koje razvijaju baterije i ostale tehnologije, te nedavne vijesti o iskoraku u neki mambo jambo health DNA printer business itd.

Ne spominjem ni Sveti gral autoindustrije – samovozeće sustave, gdje je Tesla daleko odmakla. Ako Tesla zaista dođe do autonomne vožnje, i to samo razine 4 – koja omogućuje potpunu autonomiju u idealnim uvjetima – samo ta tehnologija može podići vrijednost tvrtke toliko da se približi današnjim kraljevima burze – velikim tech tvrtkama. O postizanju razine 5, gdje auto više nema ni volan ni vozača, te gdje on može voziti za Uber dok vi spavate, te valuaciji koju bi Tesla postigla tada, suludo je i razmišljati. BTW, koji Uber, ako imaš podatke o svim vozilima, svim vlasnicima, sve lokacije vozila itd… onda Tesla postaje über Uber.

Sve zajedno, čini se da smo imali priliku živjeti u doba još jedne velike transformacije, nakon koje mnoge stvari nisu više iste.

U vrijeme kada sam ovo pisao, burza se zatvorila, i Tesla je porasla još 33 USD.

Naravno da ovo nije poziv na kupnju dionica, sâm sam ih panično prodao, plašeći se financijskog kraha tržišta. Srećom, ostavio sam si nešto sitno, i sad čekam da tržište padne i dokupim još. Financijska tržišta opasna su igra i nemojte se igrati onime što niste spremni izgubiti.

Podijeli: