Prvi satelitski navigacijski prijemnik dizajniran za rad u Mjesečevoj orbiti isporučen je proizvođaču satelita Surrey Satellite Technology Ltd (SSTL) u Velikoj Britaniji. Prijemnik će se integrirati u SSTL-ovu svemirsku letjelicu Lunar Pathfinder. Upravo je satelitski navigacijski prijemnik jedna od ključnih misija koja će omogućiti ponovno slanje astronauta na Zemljin prirodni satelit, omogućiti će Artemidi 2 ali i svim drugim planiranim misijama do Mjeseca samostalnu lunarnu navigaciju bez potrebe skupe navigacijske podrške sa Zemlje. Misija je tehnološki zahtjevna te ima dalekosežan značaj uspostavljanja praktične i znatno jeftinije satelitske navigacije na Mjesecu neophodne za sve letjelice u tom području kao i za planirane baze na južnom polu Zemljinog prirodnog satelita. Te baze će prije svega biti važne kao logističke baze za planirane misije na Mars.

Navigacijski prijemnik sastoji se antene s četiri spirale koju je razvio MDA u Kanadi, satnav prijemnika švicarske tvrtke SpacePNT NaviMoon i niskošumnog pojačala koje je razvio EECL u Velikoj Britaniji, koji je također proveo kampanju testiranja proizvodnje i zaštite okoliša za satelitski navigacijski prijamnik i pojačalo.

Navigacija sa Zemlje

Dosada je praćenje svih svemirskih letjelica u Mjesečevoj orbiti zahtijevalo više zemaljskih postaja za obavljanje radijskog mjerenja udaljenosti. Lunar Pathfinder će također koristiti standardni transponder X-pojasa, ali će biti opremljen ESA-in NaviMoon Global Navigation Satellite System prijemnikom.

-- tekst se nastavlja nakon oglasa --

Postizanje pozicioniranja iz globalnog satelitskog navigacijskog signala (Global Navigation Satellite Signal, GNSS) Galilea i GPS-a tako daleko u svemiru zahtijeva napredno inženjersko rješenje i tehnike obrade signala, Naime, signali Galilea i GPS-a koji dopiru do Mjesečeve orbite milijunima su puta slabiji od onih koje dolaze do Zemlje, do pametnih telefona ili automobila s navigacijom. Rješenje tih tehnoloških izazova omogućilo bi da buduće misije na Mjesec mogu učinkovito upravljati same sobom – fiksirajući svoju poziciju automatski pomoću GNSS-a preciznosti do 100 m. To bi bilo preciznije od određivanja pozicije uz pomoć radijskog mjerenja ili laserskog pozicioniranja sa Zemlje.

Kalibracija laserom

Laserski retroreflektori dobro su uspostavljena svemirska tehnologija koja se obično koristi za precizno određivanje orbite satelita oko Zemlje. Mjerenjem vremena leta za laserske impulse koji putuju od Zemlje do satelita i natrag, može se izračunati njegova točna udaljenost – na isti način kao radijsko određivanje dometa, ali postižući mnogo veću točnost zbog kratke valne duljine svjetlosti. Međunarodna služba za lasersko određivanje udaljenosti (International Laser Ranging Service) ima četiri postaje sposobne za lasersko određivanje udaljenosti do Mjeseca, tri u Europi (Grasse, Wetzel i Matera) i jednu u SAD-u (Apache Point). Osim toga, ESA razmatra korištenje vlastite stanice za lasersko određivanje udaljenosti sa sjedištem na Tenerifima koja se nadograđuje potrebnom opremom.

Mjesečev satelitski navigacijski prijemnik dizajniran je za pojačavanje i obradu slabih zemaljskih signala GNSS-a s više od 400.000 km udaljenosti. Koristiti će napredne algoritme za obradu i navigaciju za fiksiranje položaja, brzine i vremena svemirske letjelice u Mjesečevoj orbiti u stvarnom vremenu. Usto, bit će dopunjen lunarnim laserskim retroreflektorskim nizom (LRA), koji je razvila NASA u dogovoru s ESA-om, a sastoji se od 48 zrcalnih retroreflektora koji će omogućiti centimetarsko lasersko određivanje udaljenosti svemirske letjelice dok kruži oko Mjeseca te će ga se kalibrirati tijekom eksperimenta na Lunar Patfinderu.

SSTL-ova misija Lunar Pathfinder, koja bi trebala biti lansirana krajem 2025. godine, služit će kao telekomunikacijski relejni satelit za buduće misije na Mjesec, kako bi opsluživao sve buduće svemirske letjelice ali i planirane stacionirane uređaje na površini Zemljinog prirodnog satelita. Planirano je da Lunar Pathfinder kruži u ‘eliptičnoj lunarnoj fiksnoj orbiti’ kako bi omogućio pozicioniranje, posebno na njegovom južnom polu koji je sada u posebnom interesu budućih istraživanja. ESA je glavni kupac Lunar Pathfindera, dok će NASA također koristiti svoje usluge u zamjenu za isporuku Lunar Pathfindera u lunarnu orbitu putem svoje inicijative Commercial Lunar Payload Services (CLPS) na svemirskom brodu misije CS-3 Firefly Blue Ghost 2.

Uspjeh bi značio da bi buduće misije na Mjesec mogle učinkovito autonomno i u stvarnom vremenu utvrđivati svoj položaj s točnošću preciznijom od 100 m koristeći signala GNSS-a u cislunarnom okruženju. Pri tome bi se smanjili troškovi svih misija za angažiranje skupe zemaljske infrastruktura za radijsko pozicioniranje.

Tri geodetske tehnike

Kako bi se provjerila točnost takve satelitske navigacije, svemirska letjelica Lunar Pathfinder također će izvoditi paralelno X-band radio i lasersko određivanje položaja tijekom GNSS eksperimenta. To će omogućiti testiranje i kombiniranje tri tehnologije određivanja udaljenosti odjednom – GNSS, radio i lasersko određivanje udaljenosti. To će biti prvi takav eksperiment izveden u Mjesečevoj orbiti. Lunar Pathfinder kružit će u visoko eliptičnoj Lunar Frozen Orbiti, dizajniranoj da optimizira pokrivenost Mjesečevog južnog pola, primarnog fokusa budućih istraživanja. Lunar Pathfinder bit će pozicioniran u Mjesečevoj orbiti tijekom kontinuiranog petodnevnog eksperimenta na način da LRA, antena prijemnika NaviMoon i domet transpondera X-Band, svi smješteni na istoj ploči satelita, istodobno budu usmjereni prema Zemlji. To će maksimizirati performanse sve tri geodetske tehnike, koje će se po prvi put koristiti istovremeno u Mjesečevoj orbiti.

GNSS za Mjesec

Testovi s NaviMoon satnav prijamnikom na Lunar Pathfinderu će također pružiti vrlo vrijedna tehnološka znanja za ESA-inu inicijativu Moonlight, koja će prije kraja ovog desetljeća osigurati autonomnu mrežu komunikacijskih i navigacijskih satelita koji podržavaju istraživanje Mjeseca. Moonlight je u stvari planirana satelitska konstelacija poput GNSS konstelacija za Zemlju.

Podijeli: