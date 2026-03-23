Hrvatska digitalna utvrda - Analiza stanja hrvatske kibernetičke bojišnice

Prvo tromjesečje ove godine u našoj zemlji nije donijelo samo uobičajeno prevrtljivo vrijeme, tipično za prijelaz iz zime u proljeće, s velikim temperaturnim odstupanjima, neočekivano obilnim kišama, šokantno visokim priobalnim plimama i s puno snijega na našim ravnicama, već je to razdoblje obilježio i trenutak istine za nacionalnu digitalnu infrastrukturu, posebno za onaj njen dio zadužen za kibernetičku zaštitu. Faza prilagodbe novim propisima, europskoj NIS2 Direktivi transponiranoj u naš Zakon i Uredbu o kibernetičkoj sigurnosti, službeno je završila krajem ožujka. Sada teku rokovi za provedbu propisanih mjera te slijedi razdoblje izrade potrebne dokumentacije - samoprocjene i neovisnih revizija kibernetičke sigurnosti te dostava tih formulara nadležnim tijelima. Međutim, dok naša nadležna tijela pomno proučavaju nagomilane registratore i dostavljene digitalne certifikate, na drugoj strani ekrana, u brojnim mračnim kutovima mreže nad svim mrežama, naši neprijatelji i napadači s raznim motivima, nikada nisu bili agilniji.