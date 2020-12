Postojeći i novi korisnici Telemacha Hrvatska, dosadašnjeg Tele2, imat će na raspolaganju cjelovitu ponudu najnaprednijih usluga i proizvoda s najboljom kvalitetom i iskustvom korištenja

Promjenom vlasnika iz švedske grupacije Tele2 u United Grupu, Tele2 je službeno promijenio ime kompanije u Telemach Hrvatska. Novi vlasnik United Grupa je vodeći pružatelj telekomunikacijskih usluga i medija u jugoistočnoj Europi, a osim Telemacha Hrvatska unutar grupe u Hrvatskoj posluju i televizija i portali Sport Klub i N1, Nova TV, Doma TV i portal dnevnik.hr. Iako pod novim imenom, Telemach Hrvatska će određeno vrijeme korisnicima i dalje nuditi proizvode i usluge pod brendom Tele2, a novi vizualni identitet predstavit će tijekom prve polovice 2021. godine.

Promjena vlasnika za ovog etabliranog igrača na domaćem telekom tržištu ujedno predstavlja i početak nove ere u kojoj Telemach Hrvatska želi biti predvodnik digitalizacije u Hrvatskoj. Plan im je transformirati Telemach Hrvatska iz operatera fokusiranog na jedan, mobilni, segment u potpuno konvergiranu telekom tvrtku koja nudi čitav niz telekomunikacijskih usluga na osnovi vlastite infrastrukture. U tu svrhu, United Grupa najavila je ulaganje do 230 milijuna eura u daljnju modernizaciju mobilne mreže za potpuno 5G iskustvo i izgradnju najsuvremenije optičke mreže u toj hrvatskoj kompaniji, čime jasno ukazuju na predanost hrvatskog tržištu i daljnjem jačanju liderske pozicije u regiji. Riječ je jednom od najvećih stranih ulaganja u Hrvatskoj, koje će dodatno osnažiti konkurentnost Telemach Hrvatska na tržištu.

Cilj im je omogućiti najbolju kvalitetu mobilne mreže i nove mobilne usluge zajedno s najboljom fiksnom mrežom dostupnom u Hrvatskoj. Za postojeće i nove korisnike to znači da će na raspolaganju imati cjelovitu ponudu najnaprednijih usluga i proizvoda s najboljom kvalitetom i iskustvom korištenja.

Konkretno, tijekom sljedećih pet godina United Grupa uložit će do 130 milijuna eura u mobilnu mrežu Telemacha Hrvatska i to u proširenje pokrivenosti mrežom, cjelovito poboljšanje kvalitete mobilne usluge i uvođenje ultra brze 5G mobilne mreže s početkom u 2021. godini. Uz investicije u mobilnu mrežu Telemacha Hrvatska, United Grupa uložit će do 100 milijuna eura u izgradnju najsuvremenije optičke mreže koja će privatnim i poslovnim korisnicima omogućavati ultra brzi širokopojasni internet po brzinama do 10 gigabita. Početni plan je omogućiti super brzi internet u najmanje 40 posto države.

Poslujući istodobno u telekomunikacijskom i medijskom sektoru kao i u e-trgovini, platforma United Grupe ujedinjuje vodeće operatore i najbolje proizvođače medijskog sadržaja u jugoistočnoj Europi. Kada je riječ o telekom biznisu, iz United Grupe ističu da je bugarski operator Vivacom, u njihovom vlasništvu, osvojio nagradu tvrtke Ookla za najbržu mobilnu mrežu u Europi u prvom i drugom kvartalu 2020., dok je operator Telemach Slovenija osvojio Umlautov certifikat Best in Test za najbolju mobilnu i internetsku mrežu u 2019. i 2020. godini. United Grupa će do kraja 2020. imati oko 10 milijuna korisnika i 11 tisuća zaposlenika u osam država. U Hrvatskoj trenutačno zapošljavaju oko 950 zaposlenika.

