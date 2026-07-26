Zamjena kineske 5G opreme neće stajati Europu desetke milijardi eura

Analitička tvrtka Strand Consult osporila je procjene organizacije GSMA Intelligence prema kojima bi uklanjanje dobavljača visokog rizika iz europskih 5G mreža moglo koštati od 30 do 40 milijardi eura

Gorden Knezović nedjelja, 26. srpnja 2026. u 10:30
📷 Mreža/AI
Mreža/AI

U novoj analizi tvrdi da su procjene troškova znatno precijenjene te da se temelje na nerealnim pretpostavkama koje ne odražavaju stvarno iskustvo europskih telekomunikacijskih operatora.

Prema Strand Consultu, većina europskih operatora već je provela ili provodi postupnu zamjenu opreme dobavljača koje Europska unija smatra sigurnosnim rizikom, prvenstveno Huaweija i ZTE-a. Od približno stotinu 5G mreža u Europskoj uniji, oko 70 već koristi ili prelazi na opremu „pouzdanih dobavljača“, među kojima su Ericsson, Nokia i Samsung. Preostali troškovi odnose se na manji broj operatora koji su i nakon donošenja europskog 5G Toolboxa 2019. nastavili ulagati u kinesku opremu.

Glavna zamjerka Strand Consulta odnosi se na metodologiju GSMA Intelligencea. Analitičari tvrde da izvješće polazi od scenarija trenutačne zamjene postojeće infrastrukture, dok se u praksi oprema zamjenjuje postupno, tijekom redovitih ciklusa modernizacije mreža. Zbog toga, smatraju, procijenjeni troškovi višestruko premašuju stvarna ulaganja.

📷 wikimedia
wikimedia

Najveći izazov ostaje Njemačka, gdje se procjenjuje da oko 58 posto baznih postaja još koristi Huawei opremu u radijskoj pristupnoj mreži. Strand Consult procjenjuje da bi potpuna zamjena stajala oko 2,5 milijarde eura, odnosno približno 29 eura po stanovniku. Takav iznos smatraju prihvatljivom jednokratnom investicijom za povećanje sigurnosti europske digitalne infrastrukture.

U analizi se također ističe da sigurnosne mjere nisu iznenađenje za operatore. Europska unija još je 2019. donošenjem 5G Toolboxa jasno najavila postupno uklanjanje visokorizičnih dobavljača iz kritične telekomunikacijske infrastrukture, pa Strand Consult smatra da su operatori koji su nastavili koristiti njihovu opremu svjesno preuzeli regulatorni i financijski rizik.

Autori izvješća kritiziraju i tvrdnje da će smanjenje broja dobavljača nužno dovesti do manje konkurencije i viših cijena mrežne opreme. Navode da iskustva operatora koji su već proveli zamjenu ne potvrđuju takve prognoze te ističu kako je globalno tržište telekomunikacijske opreme ionako posljednjih godina prošlo kroz snažnu konsolidaciju.

Strand Consult zaključuje da bi rasprava o budućem europskom Zakonu o kibernetičkoj sigurnosti (CSA2) trebala biti utemeljena na iskustvu operatora koji su već uspješno proveli tranziciju, a ne na teorijskim modelima. Prema njihovoj ocjeni, troškovi zamjene visokorizičnih dobavljača posljedica su poslovnih odluka manjeg broja operatora, a ne problem cijelog europskog telekomunikacijskog sektora.

 

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