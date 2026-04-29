Zalazak 2G i 3G nije kraj – nego početak nove faze IoT povezivosti

Tehnologije druge i treće generacije, koje su desetljećima bile temelj globalne komunikacije, i dalje imaju važnu ulogu, osobito u IoT segmentu gdje cijena i pouzdanost imaju prednost nad performansama. Unatoč tome, smjer razvoja industrije je jasan i nepovratan.

2G i 3G čine okosnicu brojnih IoT implementacija, uključujući pametna brojila, POS uređaje, sustave za praćenje imovine i osnovnu telematiku. Njihova prednost leži u niskoj cijeni modula, širokoj dostupnosti mreže i dugogodišnjoj provjerenosti. Međutim, takav model više nije dugoročno održiv jer se tržište postupno okreće naprednijim rješenjima. Razvoj 4G IoT tehnologija poput LTE-M i NB-IoT donosi bolju energetsku učinkovitost, veću skalabilnost i sigurniju perspektivu dugoročne podrške, zbog čega naslijeđene mreže ulaze u fazu postupnog gašenja.

Neravnomjerno usvajanje

Taj proces, međutim, ne odvija se jednoliko na globalnoj razini. U tehnološki naprednijim regijama poput Japana, Južne Koreje, Australije i Sjedinjenih Američkih Država 2G mreže su već ugašene, dok se 3G ubrzano povlači iz upotrebe. Europa slijedi sličan obrazac, pri čemu se većina gašenja planira dovršiti do kraja desetljeća. Istovremeno, tržišta poput Kine, Indije, Latinske Amerike i velikog dijela Afrike i dalje se oslanjaju na ove tehnologije zbog njihove pristupačnosti i šire pokrivenosti, osobito u ruralnim područjima. Upravo zato se očekuje da će globalni nestanak 2G i 3G mreža potrajati sve do sredine 2030-ih.

Za razliku od njih, 4G ostaje dominantna osnova globalne povezivosti, kako u potrošačkom tako i u IoT segmentu. Njegova kombinacija dobre pokrivenosti, pristupačne cijene i zrelog ekosustava čini ga ključnim stupom današnje infrastrukture. Tehnologije poput Cat-1, Cat-1 bis i Cat-4 omogućuju podršku širokom rasponu primjena, posebno na tržištima osjetljivima na cijenu. Ipak, iako je 4G sada stabilan i raširen, već se nazire njegov dugoročni zalazak. Operateri počinju razmatrati postupno gašenje tih mreža, a prvi signali takvih planova očekuju se već krajem ovog desetljeća u Aziji i Sjevernoj Americi, dok će Europa slijediti ubrzo nakon toga. Ostatak svijeta taj će proces vjerojatno započeti tek sredinom 2030-ih.

Dolaze 5G verzije

U tom kontekstu, prijelaz na 5G u IoT segmentu neće se odvijati kao nagli skok na punu 5G tehnologiju. Glavni razlog za to je cijena, koja još uvijek predstavlja prepreku za masovno usvajanje. Upravo zato sve veću važnost dobivaju tehnologije poput 5G RedCap i eRedCap, koje nude performanse usporedive s postojećim 4G rješenjima, ali su istovremeno usklađene s budućim razvojem mreža. Kako se 5G Standalone infrastruktura bude širila, ove će tehnologije postupno preuzimati ulogu prirodnih nasljednika 4G-a.

Dodatni poticaj toj tranziciji dolazi iz ekonomije razmjera. Očekuje se da će do početka sljedećeg desetljeća cijene RedCap modula pasti na razinu vrlo blisku postojećim 4G rješenjima, čime će razlika u cijeni postati zanemariva. U takvom scenariju prelazak na 5G više neće biti pitanje troška, nego strateške odluke. Sličan trend vidljiv je i u nižem segmentu tržišta, gdje će Cat-1 i Cat-1 bis rješenja postupno gubiti udio kako eRedCap bude dobivao na zamahu.

Ono što se često zanemaruje jest činjenica da ova tranzicija nije linearna niti jednostavna. Radi se o slojevitom procesu u kojem različite generacije tehnologija koegzistiraju i postupno se nadopunjuju. To predstavlja poseban izazov za proizvođače IoT uređaja i dobavljače modula, koji moraju istovremeno zadovoljiti aktualne tržišne potrebe i planirati dugoročnu održivost svojih rješenja.

Postupni razvoj

Gledajući unaprijed, dodatnu dimenziju ovoj priči daje i razvoj 6G tehnologije, koji se već nazire početkom 2030-ih. S obzirom na to da mnogi IoT uređaji ostaju u upotrebi desetljeće ili dulje, sadađnje odluke o odabiru tehnologije imaju dugoročne posljedice. Upravo zato buduće implementacije moraju biti pažljivo planirane, uz balansiranje između trenutne isplativosti i mogućnosti nadogradnje u skladu s razvojem mrežne infrastrukture.

Zaključno, evolucija mobilnih tehnologija ne odvija se kroz nagle rezove, već kroz postupne i regionalno uvjetovane promjene. Naslijeđene mreže neće nestati preko noći, ali njihov značaj postupno opada. Istovremeno, 4G ostaje ključna osnova današnje povezanosti, dok 5G, kroz varijante poput RedCapa i eRedCapa, postavlja temelje budućeg razvoja. Oni koji uspiju prepoznati ritam tih promjena i pravovremeno se prilagoditi bit će u najboljoj poziciji za uspjeh u sljedećoj fazi evolucije povezivosti.