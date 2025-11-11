Vodafone i AST SpaceMobile grade novu europsku konstelaciju satelita

Vodafone Grupa i AST SpaceMobile odabrali su Njemačku za svoj glavni centar za satelitske operacije: u lipnju su najavili osnivanje zajedničkog satelitskog poduzeća, SatCo

Mreža utorak, 11. studenog 2025. u 13:28

Centar će dodijeliti i mapirati satelitsku povezanost koju SatCo koristi za usluge mobilnim mrežnim operaterima diljem Europe u svojoj misiji pružanja sveprisutnog mobilnog širokopojasnog interneta u nedovoljno pokrivenim područjima te podrške hitnim službama i agencijama za pomoć u katastrofama.

Centar će se nalaziti u blizini Münchena ili Hannovera, ovisno o konačnim pregovorima sa svim relevantnim stranama. AST SpaceMobile je preko Njemačke podnio odgovarajuće prijave Međunarodnoj telekomunikacijskoj uniji (ITU), specijaliziranoj agenciji Ujedinjenih naroda. To će pomoći u upravljanju i ublažavanju smetnji signala te osigurati nesmetanu integraciju s mobilnim telekomunikacijskim mrežama.

Funkcije

Iako će mnoge funkcije biti automatizirane, specijalizirani inženjeri u Operativnom centru pratit će i reagirati na izvanzemaljske događaje poput solarnih baklji i problema koji se javljaju na Zemlji. U njemu će se nalaziti jedna od mreže zemaljskih pristupnih stanica SatCo diljem Europe. Te pristupne stanice pružaju sigurne backhaul veze između satelitske konstelacije i zemaljskih 4G/5G mreža, omogućujući korisnicima automatsko prebacivanje između svemirske i kopnene pokrivenosti za neprekinutu i otpornu povezivost.

Planirana konstelacija uključivat će značajku 'komandne sklopke' za podršku europskom nadzoru i sigurnosti. Takva mogućnost podržava ažuriranje svih ključeva za šifriranje telemetrije, praćenja i kontrole (TTC) za S-pojas (koristi se za povezivanje pametnih telefona iz svemira) i Q/V-pojas (koristi se za veze između satelita i zemaljskih postaja). Također omogućuje modifikaciju ključeva za šifriranje usluga za komunikacije diljem kontinenta, kao i upravljanje aktivacijom, deaktivacijom i usmjeravanjem satelitskih snopova u Europi. 

MSS spektar

Osim što pruža usluge svim mobilnim operaterima u EU koristeći njihove nacionalne frekvencijske pojaseve, SatCo je kandidat za pristup spektru mobilnih satelitskih usluga (MSS) EU od 2 GHz. Ako se osigura, to bi omogućilo mobilnim mrežama da distribuiraju paneuropsku, suverenu, svemirsku širokopojasnu uslugu izravno svojim korisnicima. Frekvencijski pojasevi za javnu zaštitu i pomoć u katastrofama (PPDR) (698–703/753–758 MHz i 733–736/788–791 MHz) koristili bi se za podršku ovoj mogućnosti. To je u skladu s vizijom za Sustav kritične komunikacije EU (EUCCS).

Nadzor i sigurnost

AST SpaceMobile tvrdi da gradi prvu i jedinu svemirsku mobilnu širokopojasnu mrežu kojoj se može izravno pristupiti putem svakodnevnih pametnih telefona, a dizajniranu je za komercijalne i vladine primjene. Cilj tvrtke je pružiti skalabilnu europsku satelitsku mobilnu širokopojasnu uslugu za korištenje mobilnim operaterima u korist europskih građana, poduzeća i organizacija javnog sektora.

Mobilni operateri u 21 državi članici Europske unije i drugim europskim zemljama izrazili su interes za usvajanje usluge, a komercijalno lansiranje planirano je od 2026. godine.

„SatCo pruža suvereno satelitsko rješenje cijeloj Europi. Omogućit će europskim operaterima pristup sigurnim i otpornim satelitskim komunikacijama, nadopunjujući postojeće zemaljske telekomunikacijske mreže. Uspostavljanjem satelitske konstelacije u EU i našeg glavnog zapovjednog centra u Njemačkoj, osiguravamo da je sljedeća granica komunikacijske infrastrukture“, rekla je izvršna direktorica Vodafonea  Margherita Della Valle. 

Margherita Della Valle 📷 wikipedia
Margherita Della Valle wikipedia


