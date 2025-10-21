Vodafone grupa i Vodafone Ukrajina grade podmorski kabel za Crno more

Vodafone Grupa i Vodafone Ukrajina započet će izgradnju podmorskog kabelskog sustava velikog kapaciteta u Crnom moru koji će povezati Europu i Aziju

Mreža utorak, 21. listopada 2025. u 22:30

Vodafone Ukrajina je u potpunom vlasništvu Neqsol Holdinga i partnersko je tržište Vodafone Grupe.

Očekuje se da će podmorski kabelski sustav Kardesa imati mjesta za polaganje u Bugarskoj, Gruziji, Turskoj i Ukrajini, povećavajući raznolikost digitalnih ruta kroz regiju. Raznolikost ruta postaje izuzetno važna jer su podmorski kabeli postali mete državnih sabotaža, a ujedno su i ranjivi na slučajno povlačenje sidra.

Kardesa će poboljšati pouzdanost i brzinu interneta za korisnike u zemljama u kojima posluje te se nadamo da će potaknuti ulaganja u njihova digitalna gospodarstva. 

Prvo povezivanje kabela – u Bugarskoj – bit će 2027. godine, a zatim slijede povezivanja u Turskoj, Gruziji i Ukrajini. Radovi u Ukrajini odvijat će se samo u međunarodno priznatim sigurnim zonama. 

Xtera je ugovorena za upravljanje i isporuku projekta, čija će potpuna izgradnja i instalacija koštati više od 100 milijuna eura. 

📷 vadafone
vadafone

Kabelski sustav Kardesa dodat će kapacitet od preko 500 Tb/s diljem crnomorske regije. Vodafone kaže da globalna potražnja za novim internetskim prometnim rutama eksponencijalno raste: prema GSMA-inom istraživanju Mobilno gospodarstvo – 2025. postoji 5,8 milijardi mobilnih korisnika diljem svijeta, od kojih 80% posjeduje pametne telefone.

Očekuje se da će broj mobilnih korisnika porasti za 12% do 2030. godine, a veća upotreba 5G, umjetne inteligencije, streaming usluga i interneta stvari povećat će potražnju za većim kapacitetom. Prema Europskoj komisiji, procjenjuje se da podmorski kabelski sustavi nose 97%-98% međunarodnog internetskog prometa, a „svaka nova ruta ključna je za digitalno gospodarstvo“.

