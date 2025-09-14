VHCN priključci prvi put nadmašili bakrene priključake

Nastavljen je i značajan rast OTT usluga naplatne televizije. Ulaganja u mreže i prelazak korisnika na optiku povećao je prosječne brzine pristupa internetu te sada preko 50 posto svih korisnika interneta ima ugovorene brzine od 100 Mbit/s ili više.

Rast prihoda i ulaganja

Ukupni prihodi od svih usluga u prvoj polovici godine povećani su za 5,9 posto u odnosu na isto razdoblje lani (H1 2024) i iznosili su 900 milijuna eura. Prihodi od usluga putem pokretnih mreža iznosili su 598 milijuna i viši su za 6,07 posto, a prihodi od fiksnih mreža 301 milijun, što je povećanje od 8,1 posto. Veće prihode pratila su i veća ulaganja u materijalnu imovinu nego prošle godine. Očekivano, najviše su porasla ulaganja u VHCN mreže u koje je uloženo 60 milijuna eura u prvih šest mjeseci.

Migracija korisnika na optiku

U prvoj polovici 2025. godine nastavljena je migracija korisnika na svjetlovodne mreže. Posljedica je to rasta broja optičkih priključaka za 106.474 priključka u odnosu na polovicu prošle godine, dok su istovremeno priključci na bakrenoj mreži zabilježili pad od 68.191 priključka. Ukupan broj korisničkih priključaka koji se ostvaruju putem svjetlovodnih mreža dosegnuo je 410.206.

Što se tiče priključaka koji zadovoljavaju kriterije VHCN mreža u prvoj polovici ove godine dosegnut je broj od ukupno 565.770 takvih priključaka, što čini 48,5 posto od svih 1.165.879 priključaka širokopojasnog pristupa interneta u nepokretnim mrežama. Udjel priključaka s brzinama iznad 100 Mbit/s, bez obzira na tehnologiju, je prešao polovicu svih korisnika i iznosi 51,3 posto.

Nastavljeni trendovi kod klasičnih telefonskih usluga

U javno dostupnoj telefonskoj usluzi u nepokretnoj mreži nastavljen je trend pada odlaznog prometa i prihoda, uz stabilan broj korisnika i priključaka, što ukazuje na postupno smanjenje korištenja ovom uslugom unatoč nepromijenjenoj korisničkoj bazi. Usporedno s time, ukupan prihod od javno dostupne telefonske usluge u pokretnoj mreži ostaje gotovo stabilan u odnosu na isto razdoblje prošle godine, iako se bilježi blagi pad prihoda od privatnih i poslovnih korisnika zbog prelaska na podatkovne i OTT usluge. Istovremeno, smanjenje SMS/MMS prometa i roaming minuta vlastitih korisnika potvrđuje daljnju zamjenu tradicionalnih komunikacijskih navika digitalnim aplikacijama.

OTT usluge naplatne televizije značajno rastu

Prihodi od naplatne televizije u drugom tromjesečju 2025. godine (Q2 2025) porasli su na 38,8 milijuna eura, što predstavlja povećanje od 13 posto u odnosu na prethodnu godinu. Najznačajniji rast bilježi vlastita OTT usluga, s povećanjem prihoda od 124 posto i broja priključaka za 90 posto, dosegnuvši 163.189 priključaka i povećavši udjel na 17.5 posto. Time se potvrđuje ubrzani prelazak korisnika na OTT tehnološka rješenja. S druge strane, IPTV usluga bilježi pad broja priključaka od jedan posto, zbog čega je njezin udjel na tržištu pao ispod polovice, na 49 posto.