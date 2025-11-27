Ukrajina je prva u Europi koja je dobila Starlink satelitsku telefonsku uslugu

Ukrajinski telekomunikacijski operater Kyivstar pokrenuo je Starlinkovu satelitsku uslugu Direct to Cell za svoje pretplatnike, čime je ratom razorena nacija postala prva u Europi koja je nudi

Tehnologija omogućuje telefonsku povezivost kada zemaljske mreže nisu dostupne i sada je u probnoj fazi za sve korisnike Kyivstara. U početku podržava samo SMS poruke, ali tvrtka planira dodati "lake podatke s glasovnim i video mogućnostima".

Pristup usluzi bit će osiguran svim pretplatnicima Kyivstara bez dodatnih troškova, kažu iz tvrtke.

Budući da Direct to Cell radi s postojećim pametnim telefonima, pretplatnici ne bi trebali morati nadograditi svoje uređaje da bi ga koristili. Međutim, Kyivstar kaže da je pristup dostupan samo onima s Android uređajima, a Appleova podrška obećana je kasnije.

Satelitska usluga Direct to Cell važna je za Ukrajince u područjima blizu linije fronta i regijama gdje je zemaljska mreža oštećena ili se obnavlja, kao i za spasioce i humanitarne misije. Omogućit će im da ostanu povezani tijekom nestanka struje, u teško dostupnim područjima i udaljenim selima.

Kyivstar već ima pokrivenost u gotovo svim dijelovima Ukrajine koji su još uvijek slobodni od okupacije, iako postoje "ne-mjesta" u nekim ruralnim područjima. Opslužuje oko 22,5 milijuna korisnika.

Slijedi Velika Britanija i Francuska

Drugdje u Europi, Virgin Media O2 (VMO2) nedavno je potvrdio da će ponuditi satelitsku uslugu za korisnike u Velikoj Britaniji, također koristeći Starlinkov Direct to Cell. Planirano je da bude objavljena tijekom prve polovice 2026. godine.

Zvat će se O2 Satellite i u početku će pružati usluge razmjene poruka i podataka, a "uslijedit će daljnja poboljšanja i aplikacije" za niz mobilnih uređaja.

Rečeno nam je da će automatski raditi na mjestima bez postojeće mobilne pokrivenosti, s ciljem proširenja prisutnosti VMO2 u Velikoj Britaniji na više od 95 posto unutar 12 mjeseci od lansiranja. To će se dodatno povećati kada se rasporede sateliti Starlink sljedeće generacije, tvrdi VMO2.

Orange je također najavio pokretanje usluge "Message Satellite", koja korisnicima u kontinentalnoj Francuskoj omogućuje slanje i primanje SMS poruka, kao i svoju geolokaciju putem satelita, kada mobilna pokrivenost nije dostupna.

Partnerstvo je sa satelitskom tvrtkom Skylo, a usluga je u početku dostupna samo korisnicima pametnih telefona Google Pixel 9 ili 10.

Orange kaže da će ovo biti ponuđeno od 11. prosinca za potrošače, a tijekom 2026. za profesionalne i korporativne korisnike. Prvih šest mjeseci bit će besplatno, a zatim 5 eura mjesečno.

Vodafone također planira ove godine ponuditi komercijalnu satelitsku uslugu izravnog pozivanja putem mobilnih uređaja u Europi, koristeći satelitsku mrežu kojom upravlja AST SpaceMobile. To slijedi nakon testiranja u kojima je tvrtka tvrdila da je ostvarila prvi mobilni videopoziv koristeći satelitsku vezu sa standardnim pametnim telefonima.