Telemach osvojio globalnu Stevie nagradu za izvrsnost u employer brandingu

Nakon što je nedavno postao prva velika kompanija u Hrvatskoj koja je ostvarila najviši MAMFORCE LEAD standard za izvrsnost u upravljanju ljudima, Telemach je osvojio još jedno priznanje

Na međunarodnom natjecanju Stevie Awards for Great Employers 2026, kompanija je osvojila brončanu nagradu u kategoriji HR Achievement in Employer Branding, kojom se odaje priznanje kompanijama s postignućima u području angažiranosti i motivacije zaposlenika.

Na ovogodišnjem natjecanju ocijenjeno je više od 1.000 prijava iz 38 država, a o dobitnicima je odlučivalo 160 međunarodnih stručnjaka za upravljanje ljudskim potencijalima. Uz brončanu pobjedu u snažnoj međunarodnoj konkurenciji, Telemach je jedina nagrađena hrvatska kompanija.

Nagrađen je projekt transformacije radnog okruženja redefiniranjem organizacijske kulture, uz ključnu vrijednost „Jedan tim, jedna vizija“. Među inicijativama koje su pridonijele uspjehu ističu se programi Najmentor/ica, Value Champion, In your shoes program, razvoja liderstva i stručnih kompetencija, wellbeing programi, briga o ravnoteži privatnog i poslovnog života, sustav nagrađivanja i pogodnosti za zaposlenike, kao i projekti koji potiču međusobnu suradnju, prepoznavanje uspjeha i otvoreni dijalog s menadžmentom kompanije.

Tijekom posljednje dvije godine, kompanija je provela niz inicijativa usmjerenih na jačanje angažiranosti zaposlenika, razvoj talenata, dobrobit zaposlenika i otvorenu komunikaciju, uz mjerljive rezultate poput rasta zadovoljstva zaposlenika za čak 42 boda. Kontinuiranu posvećenost rukovodstva Telemacha zadovoljstvu zaposlenika dodatno potvrđuje i činjenica da je kompanija nositelj Inc.Q BEST Inclusive Employer nagrade za 2025. godinu. Uz to, Telemach je iznad tržišnog standarda po pitanju rodnog balansa – žene čine 51 % zaposlenika te 42 % visokog menadžmenta i 40 % Uprave.