SpaceX-u ugovor vrijedan 2,29 mlrd. USD za svemirsku podatkovnu mrežu Space Forcea

Američke svemirske snage dodijelile su SpaceX-u ugovor vrijedan 2,29 milijardi dolara za izgradnju sigurne i brze satelitske komunikacijske mreže za povezivanje vojnih senzora i platformi naoružanja

Ugovor s fiksnom cijenom obuhvaća okosnicu Svemirske podatkovne mreže (SDN), otpornu mrežnu arhitekturu koja osigurava prijenos podataka visokog kapaciteta i niske latencije za vojsku.

Space Force naveo je da dobavljač mora isporučiti potpuno operativan prototip do kraja 2027. godine.

Među ostalim zadaćama, SDN će osiguravati komunikacijske putove za integraciju i prijenos podataka sa senzora za upozorenje i praćenje raketa prema presretačima u gotovo stvarnom vremenu – sposobnost koja se smatra ključnom za inicijativu administracije Donalda Trumpa za raketnu obranu Zlatna kupola.

„SDN Backbone iskorištava najbolje od komercijalnih inovacija i pruža snažnu osnovu za misiju SDN-a – golemu korist i važan pokretač za naše ratnike“, rekao je pukovnik Svemirskih snaga Ryan Frazier, vršitelj dužnosti izvršnog direktora za akvizicije portfelja koji nadzire program.

SDN Backbone proširena je konstelacija satelita u niskoj Zemljinoj orbiti (pLEO) koja će proširiti mrežu satelita za pružanje komunikacijskih usluga diljem svijeta, naveo je Pentagon. Sustav će djelovati uz transportni sloj Agencije za razvoj svemira kako bi se uspostavila jedinstvena arhitektura za prijenos ključnih podataka potrebnih za aktualne i buduće misije američkog Ministarstva obrane.

Svemirske snage navele su da tijekom ljeta planiraju identificirati dodatne izvođače za izgradnju satelita i drugih mrežnih elemenata.