SpaceX-ov Starlink izbjegao je 300.000 sudara sa satelitima u 2025.

Izvješće koje je SpaceX podnio FCC-u krajem prosinca otkriva neke zapanjujuće informacije - uključujući i da su njegovi Starlink sateliti izveli oko 300.000 manevara izbjegavanja sudara u 2025. godini

Starlink je mega-konstelacija satelita koja pruža uslugu satelitskog interenta. Prvi Starlink sateliti lansirani su 2019. godine; sada ih ima oko 9.400, što čini 65 posto svih aktivnih satelita u orbiti.

FCC zahtijeva od SpaceX-a da svakih šest mjeseci objavljuje ažuriranje o Starlinkovom pristupu sigurnosti, s obzirom na to da bi dva satelita mogla proizvesti tisuće komada krhotina ako bi se sudarila u svemiru, što bi potencijalno moglo učiniti dijelove Zemljine orbite neupotrebljivima ili dovesti do niza sudara.

esa

Premještanje satelita

Tim istraživača u Kini tvrdi da je nedavni bliski sudar između kineskog satelita i jednog od SpaceX-ovih Starlink uređaja bio uzrok odluke američke tvrtke da premjesti više od 4.000 svojih satelita u nižu orbitu.

Dva satelita prošla su na udaljenosti od oko 200 metara jedan od drugoga 10. prosinca prošle godine, nedugo nakon lansiranja iz sjeverozapadne Kine, prema objavi od prošlog mjeseca na društvenim mrežama potpredsjednika SpaceX-a za inženjering Michaela Nicollsa.

Tri tjedna kasnije, u drugoj objavi na društvenim mrežama, Nicolls je rekao da tvrtka planira spustiti gotovo polovicu svojih više od 9.000 operativnih internetskih satelita s orbite od oko 550 km iznad Zemlje na 480 km kako bi "povećala sigurnost u svemiru".

Michael Nicolls, potpredsjednik SpaceX-a za inženjering linkedin

Uskoro 100.000 satelita!

Starlink je dobio zeleno svjetlo od Federalne komisije za komunikacije da udvostruči broj satelita u svojoj mega-konstelaciji i pošalje ih u niže orbite nego ikad prije.

To bi potencijalno moglo milijunima Amerikanaca donijeti brži internet, ali znanstvenici upozoravaju na utjecaje 7.500 dodatnih satelita u neistraženim orbitama, uključujući negativne učinke na Zemljinu atmosferu.

Odobrenje za raspoređivanje dodatnih Starlink satelita nikada nije bilo dovedeno u pitanje - Trumpova FCC dosljedno je stala na stranu SpaceX-a Elona Muska - iako je agencija odobrila samo polovicu broja satelita koje je tvrtka prvobitno tražila.

Odobrenje, koje će gotovo udvostručiti broj Starlink satelita u orbiti na 15.000 do 2031. godine, izaziva poznatu zabrinutost među znanstvenicima zbog rizika od sudara u sve prenapučenijoj stratosferi, kao i prevelikog oslanjanja na satelitsku komunikaciju.

Sada postoji oko 40.000 objekata u svemiru koje prate mreže za svemirski nadzor poput NASA-e i Europske svemirske agencije, a mnogo više ih se ne prati. S obzirom na planove Kine i drugih zemalja za nove konstelacije satelita u Zemljinoj orbiti procjenjuje se kako će ih za koju godinu biti čak 100.000.

Vishnu Reddy, profesor planetarne znanosti na Sveučilištu u Arizoni arizona.edu

Procjenjuje se da je broj objekata u svemiru koji mogu uzrokovati „katastrofalnu štetu“.

„Izazov nisu veliki objekti koje pratimo. Izazov su uvijek objekti manji od 10 centimetara koje ne pratimo“, rekao je za CNET profesor planetarne znanosti na Sveučilištu u Arizoni Vishnu Reddy.