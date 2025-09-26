Rijeka Gateway nominiran za European Digital Connectivity Awards 2025

Među njima je i hrvatski projekt Rijeka Gateway 5G Campus Network, koji se u kategoriji “Excellence and innovation in deployment of Gigabit-Ready Infrastructure” natječe s još dva projekta - iz Njemačke i Finske. O projektu 5G privatne mreže u Rijeci Gateway prva je pisala Mreža.

Nagrade se dodjeljuju u tri kategorije, a u svakoj su odabrana po tri finalista. U kategoriji Excellence and innovation in deployment of Gigabit-Ready Infrastructure nominirani su uz Rijeka Gateway 5G Campus Network i Bibnetz - Sustainable technology in Berlin Public Libraries te Hola 5G Oulu u Finskoj.

Robert Manenica

Dodjela nagrada održat će se 7. listopada u Bruxellesu, a pobjednici će biti proglašeni kao primjeri najbolje prakse koji inspiriraju daljnji razvoj digitalne Europe.

„Riječ je o inovativnom rješenju koje kombinira javnu 5G infrastrukturu s privatnim sliceom, sigurnosno zaštićen i optimiziran za industrijske potrebe. Korisnik dobiva sve prednosti privatne mreže - visoku dostupnost, nisku latenciju, sigurnost - bez potrebe za vlastitim specijaliziranim 5G timom infrastrukturom. To je prvi takav primjer u DT Grupi, a vjerojatno i šire u Europi“, rekao je voditelj projekta Robert Manenica.

