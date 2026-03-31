Rast prihoda i ulaganja na tržištu elektroničkih komunikacija

U 2025. godini na tržištu elektroničkih komunikacija zabilježen je rast ulaganja u mrežnu infrastrukturu i ukupnih prihoda, uz nastavak migracije korisnika prema svjetlovodnim mrežama

Prema podacima HAKOM-a, tijekom 2025. godine nastavljena su ulaganja u mrežnu infrastrukturu te rast ukupnih prihoda, uz daljnju migraciju korisnika prema svjetlovodnim mrežama i mrežama vrlo velikog kapaciteta (VHCN).

U odnosu na prethodnu godinu, ulaganja u materijalnu imovinu povećana su u nepokretnoj mreži, dok su ulaganja u pokretnu mrežu zabilježila blagi pad. Najveći rast ostvaren je u VHCN mrežama, u koje je u 2025. godini uloženo više od 135 milijuna eura.

Prihodi porasli za 3,6 posto

Ukupni prihodi od usluga na tržištu elektroničkih komunikacija iznosili su 1,870 milijardi eura, što predstavlja porast od 3,6 posto u odnosu na prethodnu godinu. Prihodi od usluga u pokretnim mrežama porasli su za 2,9 posto, dok su prihodi u nepokretnim mrežama porasli za 5,1 posto.

Nastavak migracije na optiku

Migracija korisnika na svjetlovodnu infrastrukturu nastavljena je i u 2025. godini. Broj priključaka putem svjetlovodnih mreža povećan je za 119.373 u odnosu na prethodnu godinu, dok je broj priključaka na bakrenoj mreži smanjen za 84.138.

Ukupan broj svjetlovodnih priključaka dosegnuo je 470.996, što čini 39,8 posto od ukupno 1.184.418 priključaka u nepokretnim mrežama.

Broj priključaka putem VHCN mreža iznosio je 618.640, čime je njihov udio premašio polovicu svih priključaka širokopojasnog pristupa internetu u nepokretnim mrežama. Udio priključaka s brzinama većima od 100 Mbit/s dosegnuo je 55,4 posto, dok priključci s brzinama većima od 300 Mbit/s čine 41,7 posto ukupnog broja.

Pad tradicionalnih telefonskih usluga

U javno dostupnoj telefonskoj usluzi u nepokretnoj mreži nastavljen je pad korištenja. Prihodi od te usluge smanjeni su za 14,8 posto, a odlazni promet za 12,5 posto u odnosu na prethodnu godinu. Broj korisnika smanjen je za 1,5 posto.

U pokretnoj mreži zabilježen je pad prihoda od 2,1 posto, unatoč rastu broja korisnika za 5,2 posto. Odlazni promet manji je za 2,9 posto, uz smanjenje broja poslanih SMS i MMS poruka za 21,4 posto, odnosno 16,8 posto, što upućuje na nastavak prelaska na internetske komunikacijske usluge (OTT).

Rast prihoda od OTT usluga

Ukupan broj priključaka naplatne televizije porastao je za 1,3 posto te dosegnuo 939.653. Pad broja priključaka zabilježen je kod svih promatranih tehnologija, osim OTT usluga operatora (internetske televizije), koje su ostvarile rast od 58,6 posto.

Ukupni prihodi od usluga naplatne televizije iznosili su 39,7 milijuna eura, što je porast od 7,6 posto. Najveći doprinos tom rastu dale su OTT usluge operatora, čiji su prihodi porasli za 136,2 posto i iznosili gotovo 8 milijuna eura.